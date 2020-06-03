В Україні хочуть дозволити змінювати по батькові. Що це значить і навіщо потрібно

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Верховна Рада почала розгляд проєкту закону, який дозволяє українцям змінювати своє по батькові, раніше можна було лише ім'я та прізвище. Документ схвалили у першому читанні й невдовзі мають схвалити в цілому.

Право змінювати по батькові інколи критикують через те, що це розширює можливості для "клонів" на виборах, які "імітують" кандидатів.

Планується, що змінювати по батькові, так само як і ім'я та прізвище, можна буде з 16 років.

Такі зміни внесуть у Сімейний та Цивільний кодекси - ініціативу подали кілька депутатів від "Слуги народу".

Крім того, змінити по батькові можна буде і з 14 років, але лише за згодою батьків чи піклувальників.

Згоди одного з батьків буде достатньо, якщо другий помер, безвісти зник, визнаний недієздатним чи позбавлений батьківських прав.

Якщо ж один з батьків проти, то спір між ними вирішуватиме суд або орган опіки чи піклування.

Автори ініціативи вважають, що неможливість зміни по батькові обмежує конституційні права українців.

Усунути прогалину в законодавстві щодо неможливості змінити по батькові рекомендував Європейський суд з прав людини у справі "Гарнага проти України".

Суд встановив, що відсутність такого права є порушенням статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Водночас депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що такі зміни розширюють можливості для "чорних технологій" на виборах.

Наприклад, для створення "повних клонів" кандидатів.

"Відтепер можна буде повністю змінювати ім'я і по батькові, щоб заплутати і дезорієнтувати виборців", - пояснив Олексій Гончаренко у коментарі каналу "Прямий".

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