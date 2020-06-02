Залізниця і літаки – куди і чим можна дістатися
З першого червня уряд відновив пасажирські перевезення "Укрзалізниці".
Вже курсують 40 поїздів далекого спрямування і понад 200 приміських.
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Також між областями тепер можна пересуватися на автобусах. Незабаром планують відновити внутрішнє та зовнішнє авіасполучення.
Що стане доступним українцям у першу чергу, які обмеження діють у транспорті - у матеріалі кореспондента BBC News Україна Романа Лебедя.
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