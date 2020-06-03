Бідність і коронавірус: чи справді нужденні вмирають частіше? Погляд з Британії

Чи існує зв'язок між коронавірусом і бідністю?

Існує. Причому безпосередній.

Про це йдеться у новому дослідженні вчених Оксфордського університету.

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Науковці дійшли висновку, що малозабезпечені категорії населення мають значно більші шанси захворіти чи померти від Covid-19.

Неможливість працювати з дому, необхідність користуватися громадським транспортом та проживання у бідних густозаселених районах - все це робить нужденних іще більш вразливими в часи пандемії.

Про це кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова розповіла в ефірі наших телевізійних партнерів - каналу СТБ.

Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Ольгою Кучер.

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