Бідність і коронавірус: чи справді нужденні вмирають частіше? Погляд з Британії
Чи існує зв'язок між коронавірусом і бідністю?
Існує. Причому безпосередній.
Про це йдеться у новому дослідженні вчених Оксфордського університету.
Науковці дійшли висновку, що малозабезпечені категорії населення мають значно більші шанси захворіти чи померти від Covid-19.
Неможливість працювати з дому, необхідність користуватися громадським транспортом та проживання у бідних густозаселених районах - все це робить нужденних іще більш вразливими в часи пандемії.
Про це кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова розповіла в ефірі наших телевізійних партнерів - каналу СТБ.
Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Ольгою Кучер.
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