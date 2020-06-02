В Австрії знайшли незвичайне застосування для будинку, де народився Гітлер

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жовтому будинку у 1889 році народився Адольф Гітлер

Австрія оприлюднила плани щодо "нейтралізації" будівлі у містечку Браунау, де народився лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Будинок стане відділком поліції.

Сумнозвісну будівлю, яка приваблювала неонацистів, австрійський уряд викупив та вирішив повністю її реконструювати.

Архітектурна компанія вже розпочала роботи, у будинку змінять фасад та дах. Проєкт планують закінчити до 2023 року, його вартість близько 5 млн євро.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив, що це стане "новою главою" будинку, де народився майбутній диктатор та ідеолог масових убивств.

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Все це має "нейтралізувати" місцину з непростою історією, переконаний міністр.

Слід зазначити, що Гітлер провів у будинку зовсім мало часу. Він народився в одній з квартир у 1889 році, але вже за кілька тижнів його родина переїхала на іншу адресу.

Коли Гітлеру було три роки, його сім'я взагалі виїхала з містечка. Втім, це не зупиняє неонацистів, які приїздять в Браунау, щоб побачити будинок, де народився ідеолог нацизму.

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