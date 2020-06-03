Фото "ламає" Android-смартфон, якщо поставити його як шпалери

Копирайт изображения Universe Ice

Власники пристроїв, що працюють на базі операційної системи Android, повідомили: їхні гаджети виходять з ладу, якщо поставити одне й те саме фото на шпалери.

На проблему пожалілися вже десятки користувачів. Несправності через знімок виникли, зокрема, на смартфонах Samsung і Google Pixel.

Йдеться про фото, на якому зображені хмарне небо, озеро і гори. Якщо встановити його як шпалери, то екран пристрою починає постійно вмикатися й вимикатися.

В деяких випадках проблему можна вирішити лише скиданням смартфону до заводських налаштувань.

BBC не радить читачам перевіряти це на власному пристрої.

У Samsung вже анонсували вихід оновлення, який виправить несправність, в Google ситуацію поки не коментували.

Судячи з усього, проблема відтворюється лише на пристроях, що працюють на останній версії Android, Android 10.

Офіційного пояснення того, чому звичайне фото може провокувати таку несправність, поки не оприлюднили, але деякі фахівці озвучили власні припущення.

Не виключено, що проблема полягає в тому, що деякі зображення містять у собі більше інформації про колір, ніж інші, і пристрій просто не обробити такий обсяг даних.

"Телефони можуть виходити з ладу, бо не знають, як обробляти такі зображення, - розробники, певно, просто не передбачили такої можливості".

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