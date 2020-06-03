Протести в США: Трамп закликає ввести війська у Нью-Йорк, мітинги перекинулися на Європу

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Життя темношкірих важливі" - головне гасло протестів

У США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Проте чимало протестувальників її ігнорують. У 29 штатах перебувають 18 тисяч військових, які працюють разом із поліцією. Пентагон повідомив, що близько 1 600 військовослужбовців перекинули в район Вашингтона.

У Нью-Йорку у вівторок тривали запеклі сутички між правоохоронцями й протестувальниками. Демонстранти били вітрини й грабували магазини на П'ятій авеню.

ЗМІ повідомляють про двох вбитих демонстрантів у Чикаго. У Вашингтоні люди вийшли до Білого дому попри комендантську годину. У Лос-Анджелесі знову грабували магазини.

Президент Дональд Трамп вже закликав ввести у Нью-Йорк сили національної гвардії. Згоду на це має дати губернатор Ендрю Куомо, але він на цей крок поки не пішов.

"Нью-Йорк, викликайте Нацгвардію", - написав Трамп у своєму твіттері. Раніше він заявляв, що губернатор "відмовляється від пропозиції ввести домінуючу нацгвардію" і що "Нью-Йорк" знищують.

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Штат Массачусетс подав позов до управління поліції через загибель 46-річного американця Джорджа Флойда під час затримання. Буде проведено розслідування, аби встановити, чи є расизм системною проблемою в поліції.

Саме смерть Флойда призвела до початку масових протестів у США. 25 травня він був затриманий поліцією у Міннеаполісі. Правоохоронець, який арештував чоловіка, поклав його на землю, притис до його шиї коліно й не відпускав навіть тоді, коли затриманий казав, що не може дихати.

Раніше стали відомі результати офіційного розтину померлого: згідно з ними, смерть настала внаслідок механічної асфіксії й має розглядатися як вбивство.

Протести у Франції

Тим часом видання Le Figaro повідомляє про початок протестів проти расизму в Парижі: в них взяли участь близько 15 тисяч людей.

Біля одного з паризьких судів пройшов мітинг у пам'ять про 24-річного темношкірого француза Адаме Траоре, який загинув після затримання у 2016 році.

Між деякими протестувальниками й поліцією сталися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Упродовж останніх днів протести проти расизму також проходили у Великій Британії, Нідерландах, Німеччині та Новій Зеландії.

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