Нацбанк увів в обіг монети номіналом 10 гривень

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У середу, 3 червня, Нацбанк почав вводити в обіг нові монети номіналом 10 гривень.

З часом вони повністю замінять 10-гривневі банкноти, які поступово вилучатимуть з обігу.

На першому етапі випустили понад 5 мільйонів нових монет, вони вже відправились в регіони. Відсьогодні їх можна використовувати як платіжний засіб.

В Нацбанку зазначають, обмінювати купюри на монети не треба.

"Громадяни зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами", - пояснили в НБУ.

Там додали, що через деякий час банкноти в 10 грн зникнуть у результаті природного зношення, їх замінять монети.

На реверсі нової монети розміщено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, що повторює його зображення на 10-гривневих банкнотах.

Її габаритні розміри дещо більші, ніж монет номіналом 1, 2 та 5 гривень, тому відрізнити її не буде проблемою, запевняють в НБУ.

Як зазначив директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко, процес заміни банкнот на монети необхідний, оскільки монети можуть перебувати в обігу триваліший проміжок часу.

"Тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот низьких номіналів. На відміну від банкнот їх не потрібно щороку карбувати, обробляти, транспортувати, зберігати та утилізувати", - пояснює пан Зайвенко.

За його словами, з урахуванням строку служби монет держава зможе заощадити близько 1 млрд гривень.

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