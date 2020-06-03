Копирайт изображения Getty Images

У США подали до суду на компанію Google. В позові йдеться, що дії користувачів браузеру Chrome відстежують навіть тоді, коли вони використовують функцію "анонімний перегляд".

Google звинувачують у незаконному зборі інформацію про користувачів, вторгненні в їхнє життя і вимагають компенсації у розмірі 5 мільярдів доларів.

За даними позивачів, інформацію збирають сервіси Google Analytics, Google Ad Manager, а також інші додатки та плагіни. Анонімний перегляд, кажуть вони, ніяк не перешкоджає незаконному збору даних.

Це допомагає Google дізнаватися про звички та уподобання користувачів, їхню улюблену їжу і "навіть найбільш інтимні речі, за які потенційно може бути соромно", йдеться в позові.

Автори позову твердять, що захищають інтереси людей, які користувалися анонімним режимом браузеру з літа 2016 року.

На ці звинувачення вже відповіли у Google: "Як ми чітко повідомляємо щоразу, коли ви відкриваєте вкладку в режимі інкогніто, різноманітні сайти все одно можуть збирати інформацію про вас", - заявив представник компанії Хосе Кастанеда.

За його словами, ці дані потрібні сайтам, аби відслідковувати ефективність своїх продуктів і використовувати їх для реклами.

Google дійсно попереджає користувачів, що режим інкогніто не гарантує повної анонімності в інтернеті. Щоразу, коли користувач відкриває анонімну вкладку, йому демонструють повідомлення: "Дані про вашу активність усе ще можуть бачити: адміністратори веб-сайтів, які ви відвідуєте; роботодавець або керівник навчального закладу; постачальник послуг інтернету".

Image caption Так виглядає попередження при відкритті анонімної вкладки у браузері Chrome

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!