Ібупрофен тестують для лікування Covid-19

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Британські дослідники тестують, чи може ібупрофен допомогти пацієнтам, що підхопили коронавірус.

Вони припускають, що препарат, який має болезаспокійливу і жарознижувальну дію, здатен допомагати пацієнтам із утрудненим диханням.

До його переваг вчені віднесли й відносно невелику вартість.

В рамках дослідження частині пацієнтів даватимуть ібупрофен - додатково до звичного лікування.

При цьому йдеться про особливий різновид ліків, а не пігулки, які люди можуть придбати в аптеках.

Дослідження, які до цього провели на тваринах, показали, що ібупрофен може бути ефективним для боротьби з дихальною недостатністю - одним із можливих ускладнень коронавірусної інфекції.

"Маємо все протестувати, щоб показати: докази збігаються із нашими припущенням", - каже професор Мітул Мета з Королівського коледжу Лондона.

Важливо, що кілька місяців тому, на ранніх етапах пандемії, деякі фахівці оцінювали ефективність ібупрофену для лікування Covid-19 інакше і застерігали людей від його використання.

Ці застереження лише посилилися, коли міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що прийом нестероїдних протизапальних препаратів - таких як ібупрофен - може лише погіршити стан хворих із легкими симптомами.

Наразі Національна служба охорони здоров'я Британії так само радить людям, які мають легкі симптоми хвороби, спершу віддавати перевагу парацетамолу. Він має менше побічних ефектів, ніж ібупрофен. Його прийом несе менші ризики для більшості людей.

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