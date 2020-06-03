Кіно, кафе та внутрішнє авіасполучення. Нові послаблення карантину
З 5 червня в Україні запрацюють чергові послаблення карантинних обмежень. Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Ситуація із поширенням коронавірусу під контролем, каже Шмигаль, і саме це дозволяє йти на нові пом'якшення.
"Нам вдалося вийти на плато захворюваності: ось уже тиждень кількість захворілих тримається на одному рівні, а кількість людей, що одужали, зростає. В більшості регіонів ситуація контрольована", - сказав прем'єр.
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За словами Шмигаля, вже з найближчої п'ятниці заклади харчування матимуть змогу приймати відвідувачів у приміщеннях - за умови дотримання протиепідемічних заходів.
До цього обслуговування клієнтів кафе та ресторанів дозволялося лише на літніх терасах або ж за умови видачі замовлень "на виніс".
Також із 5 червня в Україні має відновитися внутрішнє авіасполучення. З 15 червня - міжнародне.
З 10 червня, каже він, також можуть запрацювати кінотеатри та санаторії.
Окрім того, з п'ятниці дозволено проводити релігійні заходи у приміщеннях - за умови, що там перебуватиме не більше 1 особи на 5 м².
Станом на ранок 3 червня в Україні коронавірус в Україні виявили у 24 823 людей. Одужали 10 440 пацієнтів, 735 людей померли.
Найгірша ситуація - у Чернівецькій області (3442 випадки), Києві (3133) та на Рівненщині (1873).
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