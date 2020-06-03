Чи не зарано Україна послаблює карантин? Випуск новин 03.06.2020

У випуску 3 червня:

Нові послаблення карантину в Україні: чи не поспішає країна знімати обмеження?

США на порозі епідемії расизму: чому у країні тривають протести?

Чи загрожує нам тривала економічна криза через корона вірус?

Мегафауна: чому на Землі вимерли гігантські вомбати та крокодили?

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