Чи не зарано Україна послаблює карантин? Випуск новин 03.06.2020
- 3 червня 2020
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У випуску 3 червня:
- Нові послаблення карантину в Україні: чи не поспішає країна знімати обмеження?
- США на порозі епідемії расизму: чому у країні тривають протести?
- Чи загрожує нам тривала економічна криза через корона вірус?
- Мегафауна: чому на Землі вимерли гігантські вомбати та крокодили?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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