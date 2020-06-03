"Якщо не буде кави, лосося, хамону - переживемо". Зеленський про боротьбу з контрабандою

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Президент Володимир Зеленський називає боротьбу з контрабандою одним з основних завдань влади. Він прогнозує серйозний опір із боку контрабандистів, про що сказав під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькій області.

Також він прогнозує, що через дії контрабандистів може відчуватися дефіцит певних продуктів.

"У найближчі два-три роки вони (контрабандисти - Ред.) будуть "штормити" цю країну. Так буде. Але якщо ми будемо з цим боротись і якийсь час у нас не буде кави, лосося, хамону — переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого. Немає іншого шансу, як зламати їм хребет. Або давайте їх пропускати", - сказав він.

Як борються з контрабандою?

Як приклад подібної боротьби президент навів ситуацію в Закарпатській області, де він призначив головою облдержадміністрації Олексія Петрова.

"Поставив я губернатором офіцера Служби безпеки України, тому що будь-якого іншого губернатора або купують місцеві еліти, або інші еліти, які потім продають каву або що-небудь інше. Їх купують або залякують, а раніше їх навіть могли поховати. Тому я поставив людину, яка другою-третьою була в СБУ, людину, яку бояться, яку стороною обходять місцеві великі контрабандисти", - сказав пан Зеленський.

За словами президента, губернатор Закарпаття провів операцію проти контрабандистів, які раніше платили митниками по 500 доларів хабарів.

Однак, контрабандисти, за словами президента, у відповідь пригрозили заблокувати митницю, заявивши, що "у вас завтра нічого не буде, ніяких продуктів, текстилю, кави, нічого іншого".

Що було на кордоні?

На минулих вихідних на українсько-угорському кордоні у пункті пропуску "Тиса" дійсно були черги з сотень машин. Деякий час пункт пропуску взагалі не працював. У Держприкордонслужбі заявляли про те, що роботу пункту блокували деякі водії.

Водії автобусів постили у соцмережах відео зі зблокованої митниці, де обурювалися, що через кордон "перестали пускати посилки, які раніше пропускали" і від них вимагають їх декларувати.

На Закарпаття виїздив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко і зустрічався з водіями. Роботу пункту пропуску згодом відновили.

Копирайт изображения Фото Держприкордонслужби

Володимир Зеленський описав цю ситуацію так - з десятків автомобілів контрабандистів, які застрягли на кордоні, було лише п'ять машин "змовників", а іншим стало зрозуміло, що більше їх пропускати не будуть.

"І це відбувається на всіх митницях. Перевірка потужностей - хто кого, чи можемо ми витримати. То Санжари, то Закарпаття, то Чернівці, на Одещині. І часто-густо контрабанда. Воно так є і буде. Ми підтягнули туди Національну гвардію, війська на Закарпаття. Ви таке бачили, щоб якісь маршрутники викручували руки Національній гвардії України? "Ми вас тут рознесемо" - ось, що відбувалось на Закарпатті", - додав він.

Наприкінці квітня Кабмін звільнив керівника Державної митної служби Максима Нефьодова.

Пізніше на пресконференції Володимир Зеленський хвалив пана Нефьодова, але нарікав на корупцію.

Він назвав колишнього голову Державної митної "нормальною, гарною, симпатичною і професійною людиною", але, за словами президента, цього замало, бо на митниці брали хабарі.

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