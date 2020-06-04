Побачити море, щоб видужати: хворих на Covid-19 возять на пляж

  • 4 червня 2020

В Іспанії пацієнтів з коронавірусною інфекцією возять на пляж. Побачення з морем - це частина їхнього лікування від Covid-19.

море Копирайт изображения Getty Images
Image caption У Барселоні пацієнтів з Covid-19 вивозять до моря

Лікарів з госпіталю del Mar у Барселоні сфотографували під час їхніх прогулянок з пацієнтами.

море Копирайт изображения Getty Images
Image caption Така прогулянка - це частина програми з відновлення пацієнтів

Вони котили ліжка набережною. Такі виходи до моря можуть полегшити перебування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

госпіталь Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ісідро Кореа повезли до моря в середу

Всього в Іспанії на Covid-19. Захворіли понад 230 тисяч людей. Померли - 27 тисяч.

море Копирайт изображения Getty Images
Image caption Цей пацієнт був на лікуванні в госпіталі з 14 квітня

Країна починає поступово виходити з карантину.

море Копирайт изображения Getty Images

Більшість пляжів в Іспанії відкрили з понеділка.

В Іспанії сподіваються, що скоро на ці пляжі повернуться туристи.

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