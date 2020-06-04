Побачити море, щоб видужати: хворих на Covid-19 возять на пляж
В Іспанії пацієнтів з коронавірусною інфекцією возять на пляж. Побачення з морем - це частина їхнього лікування від Covid-19.
Лікарів з госпіталю del Mar у Барселоні сфотографували під час їхніх прогулянок з пацієнтами.
Вони котили ліжка набережною. Такі виходи до моря можуть полегшити перебування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.
Всього в Іспанії на Covid-19. Захворіли понад 230 тисяч людей. Померли - 27 тисяч.
Країна починає поступово виходити з карантину.
Більшість пляжів в Іспанії відкрили з понеділка.
В Іспанії сподіваються, що скоро на ці пляжі повернуться туристи.
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