У Запоріжжі захлинулася дитина. Підозрюють виховательку нелегального садка

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У Запоріжжі у нелегальному дитсадку загинула однорічна дитина. Підозру у вбивстві висунули виховательці. Про це повідомляє поліція міста.

Трагедія сталася ще 29 травня, але правоохоронці повідомили про це лише 4 червня.

Адвокат батьків загиблої дитини Теймур Мамедов пояснив таке тривале мовчання тим, що підозрювана могла втекти або приховати докази.

Що сталося з дитиною?

29 травня о 9 ранку батьки відвезли свою однорічну дитину до жінки, яка тримала вдома ясла.

Адвокат родини стверджує, що жінка продемонструвала матері документи, які нібито дають право на догляд за дітьми.

"Псевдосадок працював довгі роки, негативних відгуків не було, і, привівши дитину, мати оглянула умови квартири, де вже перебували діти, що і викликало її довіру", - розповідає Теймур Мамедов.

За даними поліції, жінка облаштувала "дитсадок" у власній трикімнатній квартирі, не маючи жодних дозволів. Оголошення про свої послуги розміщувала в інтернеті.

За кілька годин по тому, як батьки залишили дитину у квартирі, о 10:45 на цю адресу викликали швидку.

Лікарі приїхали і констатували смерть дівчинки "внаслідок закриття дихальних шляхів шлунковим вмістом".

Адвокат батьків дівчинки у Facebook оприлюднив відео, на якому видно, як у кімнаті, де перебуває кілька дітей, жінка прив'язує подушку до голови однієї дитини і виносить її з кімнати.

З його слів, вона це зробила, щоб дитина не плакала.

"Вибачте за сленг, але тупо зав'язати подушку і віднести в іншу кімнату, де залишити однорічну дитину близько 10 хвилин без уваги тільки через те, що дитя плакало, - не піддається здоровому глузду", - пише Теймур Мамедов.

За його словами, вихователька намагалася приховати докази - поки приїхали батьки, дитину вона роздягла, а відео з камери спостереження видалила.

Проте, частина відео збереглась.

Що з вихователькою?

Через смерть дитини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

Власниці нелегального дитячого садка повідомили про підозру.

У поліції кажуть, що вилучене відео "дозволило довести причетність власниці нелегального дитячого садка до злочину".

Наразі їй обирають запобіжний захід.

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