Авіапасажирів ізолюють на 14 днів. Але не всіх. Погляд з Британії
Британська влада оголосила про нові заходи прикордонного контролю.
Мета - зупинити "імпорт" нових випадків коронавірусної інфекції в той час, як у країні з такими труднощами приборкали поширення вірусу.
Британський уряд вже офіційно затвердив плани - від наступного понеділка на 14 днів відправляти на карантин усіх, хто до країни прилітатиме.
Однак саме Британії належить сумне лідерство у Європі за кількістю смертей від коронавірусу, а нові офіційно підтверджені цифри впритул наблизили країну до 40 тисяч померлих від Covid-19.
Тим часом представники авіаперевізників, туристичної галузі і самі британці прагнуть якомога швидше повернути можливість подорожувати.
Це - тема включення кореспондентки ВВС News Україна в програмі "Факти" з Оксаною Гутцайт на телеканалі ICTV.
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