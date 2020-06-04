Авіапасажирів ізолюють на 14 днів. Але не всіх. Погляд з Британії

Британська влада оголосила про нові заходи прикордонного контролю.

Мета - зупинити "імпорт" нових випадків коронавірусної інфекції в той час, як у країні з такими труднощами приборкали поширення вірусу.

Британський уряд вже офіційно затвердив плани - від наступного понеділка на 14 днів відправляти на карантин усіх, хто до країни прилітатиме.

Однак саме Британії належить сумне лідерство у Європі за кількістю смертей від коронавірусу, а нові офіційно підтверджені цифри впритул наблизили країну до 40 тисяч померлих від Covid-19.

Тим часом представники авіаперевізників, туристичної галузі і самі британці прагнуть якомога швидше повернути можливість подорожувати.

Це - тема включення кореспондентки ВВС News Україна в програмі "Факти" з Оксаною Гутцайт на телеканалі ICTV.

Ви також можете подивитись включення на YouTube.

Всі включення в партнерів на нашому YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!