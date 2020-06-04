Смерть Джорджа Флойда: звинувачення висунули усім чотирьом експоліцейським

Копирайт изображения Reuters Image caption Дерека Шовіна тепер звинувачують у вбивстві другого ступеня

Колишньому поліцейському з Міннеаполіса Дереку Шовіну, який затримав темношкірого Джорджа Флойда і притис йому шию коліном, що призвело до смерті чоловіка, висунули більш тяжкі звинувачення. Також прокуратура висунула звинувачення трьом іншим поліцейським, які були присутні при затриманні.

Дерека Шовіна тепер звинувачують у вбивстві другого ступеня, трьох інших - у пособництві та підбурюванні до вбивства.

Спочатку Шовіна звинувачували у вбивстві третього ступеня, тобто за необережністю. Вбивством другого ступеня у США вважається вбивство без змови, вбивство із навмисним завданням шкоди здоров'ю або у результаті байдужості до людського життя.

Іншим поліцейським, які були присутні при затриманні Флойда, звинувачень спершу не висували - хоча усіх звільнили з поліції.

Тепер у справі четверо обвинувачуваних. При цьому усім їм може загрожувати максимальне покарання. Якщо їх визнають винними за всіма статтями, то покаранням стануть тривалі ув'язнення і великі штрафи.

Копирайт изображения EPA Image caption Звинувачення також висунули колишнім поліцейським Ту Тао, Томасу Лейну і Александру Куенгу

Покарання за вбивство другого ступеня в США - 40 років позбавлення волі. Родина Джорджа Флойда наполягає на ще більш суворому покаранні.

Із судових документів слідує, що сума застави за звільнення поліцейських з-під арешту - 1 мільйон доларів.

Прокурор Міннесоти Кіт Елісон обмовився, що виграти справу в суді буде дуже непросто - судячи з прецедентів. В історії штату суд лише одного разу визнав поліцейського винним у вбивстві при виконанні.

Смерть Джорджа Флойда під час затримання поліцією спровокувала масштабні протести в десятках міст США. Вони тривають вже більше тижня.