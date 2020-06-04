В Україні рекордна кількість нових хворих на Covid-19 за добу
За останню добу коронавірус в Україні виявили у 588 людей - це найбільше за весь час пандемії.
Попередній найвищий показник був зафіксований 22 квітня - 578 випадків.
Водночас, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, одужали від учора 602 людини - це так само рекордний показник за час пандемії.
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Загалом від початку спалаху коронавірусну інфекцію в Україні виявили вже у 25 411 людей, 11 042 пацієнти одужали.
Найгірша ситуація - у Чернівецькій області (3 481 випадок), Києві (3 210) та на Львівщині (1 915).
Тим часом у світі зафіксовано вже понад 6,5 мільйона випадків коронавірусу.
Лідери за кількістю виявлених хворих - США (1,8 мільйона), Бразилія (584 тисячі) та Росія (430 тисяч).
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