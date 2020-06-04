Найкращі серіали: "Чорнобиль" отримав найбільше номінацій на премію Bafta TV

Копирайт изображения Sky UK/HBO Image caption Джошуа Ліз у ролі інженера Ігоря Кіршенбаума в серіалі "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль" став лідером за кількістю номінацій на британську премію Bafta для телебачення.

Мінісеріал від Sky Atlantic та HBO, який високо оцінили критики, базується на реальних подіях Чорнобильської катастрофи 1986 року.

"Чорнобиль" висунули у 14 номінаціях і він разом із серіалом "Вбиваючи Єву" тепер поділяє першість за кількістю номінацій за всю історію премії, яка існує з 1955 року.

Загалом "Чорнобиль" має три номінації серед головних нагород та 11 серед технічних (робота оператора та інші).

Серіал Netflix "Корона" отримав сім номінацій.

Серед інших номінантів - серіал "Погань" та серіал BBC Two та Netflix "Обов'язок/Сором" за участі низки японських акторів, які отримали по шість номінацій.

84-річна акторка та ексдепутатка Гленда Джексон номінована за роль жінки з деменцією у телефільмі "Елізабет зникає".

У цій категорії також номіновані Суранн Джонс за роль у "Джентльмен Джек", Джоді Комер за роль у "Вбиваючи Єву" та Саманта Мортон за роль у "Я, Кірсті".

Image caption Другий сезон "Вбиваючи Єву" має чотири номінації, зокрема, для Джоді Комер - за найкращу жіночу роль

Номінацію на найкращу чоловічу роль отримали Каллум Тернер, Джаред Гарріс, Такехіро Хіра, а також Стівен Грем за роль у "Чеснотах".

"Найвеличніший танцюрист" BBC One номінований за найкращу розважальну програму, попри те, що його вирішили не продовжувати після другого сезону.

Спеціальний випуск BBC Newsnight, в якому Емілі Мейтліс взяла інтерв'ю в принца Ендрю, номінований за висвітлення новин.

Інші номінанти в цій категорії включають висвітлення результатів виборів на ITV News, епізод шоу Вікторії Дербішир на BBC Two про ножові напади та висвітлення Sky News протестів у Гонконгу.

Цьогорічна церемонія відбудеться 31 липня за закритими дверима. Переможці виголошуватимуть промови онлайн. Технічні нагороди оголосять раніше - 17 липня.

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