Якщо кількість хворих зростатиме, можна повернути суворий карантин - інфекціоніст

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Якщо захворюваність на коронавірус зростатиме, то Україні можна повертатися до суворого карантину. Про це заявив в коментарі BBC News Україна лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

"Україна швидко увійшла в суворі карантинні заходи. Ми отримали певні уроки, тож якщо статистика буде демонструвати негативні тенденції щодо кількості хворих, кількості померлих, заповнення реанімації пацієнтами з Covid-19, то так само можна швидко повернути суворі карантинні заходи, які були у попередні місяці", - каже він.

Лікар також вважає, що українці мають дотримуватися обмежень, які існували з березня, попри пом'якшення карантину.

"Вірус нікуди не зник. Можемо по-різному називати або робити вигляд дотримання карантинних заходів, але головне те, що громадяни повинні дотримуватися тих самих правил, які були і в попередні місяці", - зазначає пан Лапій.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Лікар-інфекціоніст Федір Лапій вважає, що можна повертатися до суворого карантину, якщо зростатиме кількість хворих, померлих та пацієнтів з коронавірусом в реанімації

Третього червня в Україні виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за півтора місяця - 588 нових випадків.

На думку лікаря, відновлення роботи транспорту звичайно призведе до зростання кількості хворих, але головний показник - це рівень завантаження лікарень пацієнтами.

"Головна мета карантинних заходів - це виграти час і не допустити перевантаження пацієнтами системи надання медичної допомоги. Якщо ми будемо витримувати таку золоту середину, то все в межах можливостей", - наголошує Федір Лапій.

Він також вважає, що під час відпочинку треба уникати скупчень людей

"Коли мене питають, як убезпечити дитину в літньому таборі, звичайно рецепт один - не відправляти дитину у літній табір", - каже лікар.

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