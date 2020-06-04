Копирайт изображения Facebook Ольги Стефанішиної

Ольга Стефанішина замінила Вадима Пристайка на посаді віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Шмигаля.

Це планове рішення за згодою всіх сторін. Так пояснив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відставку пана Пристайка з уряду. Тепер його планують відправити послом до Великої Британії.

Хто ж така Ольга Стефанішина, яка тепер відповідатиме за євроінтеграцію в уряді Дениса Шмигаля та команді Володимира Зеленського?

І головне - не плутати її з майже тезкою, депутаткою від партії "Голос" Ольгою Стефанишиною.

Євроінтеграторка в уряді Гройсмана

Ользі Стефанішиній 34 роки, вона з Одеси.

Юристка-міжнародниця та перекладачка з англійської мови за освітою, закінчила Київський національний університет Шевченка.

Пізніше отримала кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту в Одеському національному економічному університеті.

Також навчалася в дипломатичних академіях Австрії та Естонії.

На сайті юридичної компанії "Ілляшев та партнери", де Ольга Стефанішина працювала до останнього часу, вказується, що вона була у Міністерстві юстиції ще за часів президента Януковича.

"Ольга має більш ніж десятирічний досвід роботи у виконавчих органах державної влади: у період з 2010 по 2016 Ольга керувала процесом наближення національного законодавства до права ЄС у Міністерстві юстиції", - говориться у публікації юркомпанії.

Головна сфера її спеціалізації на всіх посадах пов'язана з європейською інтеграцією та європейським правом.

У часи президента Порошенка працювала в уряді Гройсмана, де з 2016 року очолювала Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як пригадувала сама Ольга Стефанішина у Facebook, пішла на цю посаду після розмови з тодішньою віце-прем'єркою з з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.

За кілька років в Офісі просувала багато ініціатив щодо інтеграції з ЄС, зокрема, й у сфері впровадження Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Активно співпрацювала з громадським сектором, де гарно знають та схвально відгукуються про Ольгу Стефанішину.

Пропрацювала вона в Офіс координації євроінтгерації до зміни влади та уряду. Восени 2019 року передала справи наступникам в Кабміні Гончарука.

"Покидаю ж свою посаду я абсолютно спокійно, адже щиро радію, що євро-віце-прем'єр у новому уряді крутезний, поміркований, досвідчений поофесіонал," - написала вона тоді у Facebook про Дмитра Кулебу, який змінив Климпуш-Цинцадзе.

Без критики і політики

На відміну від Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка зараз є депутатом від "Європейської Солідарності" та активним критиком влади Зеленського, Ольга Стефанішина не робила якихсь публічних заяв ні під час виборчих кампаній у 2019 році, ні після зміни уряду.

Натомість працювала у громадському секторі. На початку 2020 року пішла у юридичний бізнес та стала радницею у компанії "Ілляшев та партнери".

Під час представлення у Верховній Раді прем'єр Денис Шмигаль відзначив, що серед її завдань будуть переговори з ЄС, зокрема про торговельні квоти.

Сама ж вона наголосила, що серед її пріоритетів - розширення двостороннього співробітництва і лібералізація торгових зв'язків з Євросоюзом, наприклад, підвищення динаміки торгівлі з ЄС.

"Євроінтеграція - це природній процес для нашої країни", - запевнила нова віце-прем'єрка.

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