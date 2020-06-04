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У четвер Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спеціальну відповідальність для "ворів у законі" та "суб'єктів підвищеного злочинного впливу", а також ввали поняття "сходки".

Зокрема, за створення та керівництво злочинними організаціями передбачено від 12 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

"Вор у законі" - це той, хто завдяки авторитету та іншим особистим якостям чинить "злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших".

Введене і поняття "сходки" - це "злочинне зібрання" для планування злочинів і розподілу доходів та "сфер злочинного впливу".

Також автори пояснили, що треба вважати "злочинним впливом".

Це - "дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності".

Перед голосуванням представник поліції продемонстрував у сесійній залі відеоролик, на якому люди, яких називають "ворами в законі", непокояться через можливе ухвалення цього закону.

Опозиція виступила проти цього закону через те, що під формулювання "ворів у законі" можуть підпадати невинні та непричетні громадяни.

"Ви можете не знати, коли поговорили з людиною, а вона потім вчинила злочин, то нести відповідальність будете ви", - пояснила депутатка вд "Голосу" Олександра Устінова.