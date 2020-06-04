Протести в США. Пентагон, генерали та експрезиденти виступили проти рішення Трампа

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Відразу кілька чинних та колишніх керівників Пентагону, а також експрезиденти США розкритикували реакцію Дональда Трампа на протести через вбивство поліцейськими в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Генерали армії не підтримали рішення президента США використати армію для придушення протестів.

Ексміністр оборони США Джеймс Меттіс, який очолював Пентагон майже два роки в адміністрації Трампа, звинуватив президента в тому, що той навмисне намагається розколоти суспільство. Генерал підтримав демонстрантів, які, на його думку, виступають за збереження американських цінностей.

Висловилися з приводу протестів і колишні американські президенти Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Білл Клінтон і Джиммі Картер.

"Порушення конституційних прав"

Чотирьохзірковий генерал Джеймс Меттіс очолював Пентагон з січня 2017 до грудня 2018 року. Він пішов у відставку, після того як Трамп вирішив вивести американські війська з Сирії. Відтоді Меттіс майже не висловлювався з приводу політичної ситуації в країні. Але в середу журнал The Atlantic опублікував його жорсткі висловлювання з приводу нинішньої ситуації.

"Дональд Трамп - перший президент на моїй пам'яті, який не намагається об'єднати націю. Він навіть не вдає, що намагається. Навпаки, він намагається нас роз'єднати. Зараз ми спостерігаємо наслідки його цілеспрямованих зусиль в цій сфері за останні три роки", - сказав Меттіс.

Загибель афроамериканця від рук поліцейського спровокувала масові протести в десятках містах США.

У деяких випадках, вони супроводжувалися зіткненнями з поліцією та мародерством, але цього тижня, за повідомленнями кореспондентів BBC, кількість винятково мирних акцій збільшилася. У низці штатів запровадили комендантську годину.

Два дні тому Трамп сказав про намір у разі необхідності відправити до деяких штатів війська. Відповідно до закону Posse Comitatus Act, ухваленому 1878 року, збройні сили не можуть діяти всередині країни без дозволу Конгресу.

Але Трамп, за його власними словами, має намір використовувати закон Insurrection Act, ухвалений в 1807 році - востаннє його застосували 1992 року під час заворушень та мародерства в Лос-Анджелесі.

"Неможливо уявити, що колись нашим військам віддадуть наказ порушити конституційне право своїх співгромадян", - коментує Меттіс рішення влади про застосування військової сили. На його думку, це прямий шлях до глибокого конфлікту між цивільними і військовими.

Він також заявив, що зловживання владою, свідком якого стала вся Америка, неприпустиме, а тих, хто знущається з конституції, треба притягнути до відповідальності.

Трамп назвав Меттіса "переоціненим генералом" і опублікував низку дописів в Twitter, в яких стверджує, що відставка Меттіса не була добровільною, нібито президент США сам звільнив його.

"Мені не подобався його стиль управління, і взагалі мало що в ньому подобалося, і багато хто зі мною погодився. Дуже радий, що він зник", - написав Трамп в одному з повідомлень.

Копирайт изображения Reuters Image caption Саме Дональд Трамп призначив Джеймса Меттіса очільником Пентагону. Тепер Меттіс виступив проти нього

В іншому повідомленні він написав: "Можливо, єдине спільне у нас з Бараком Обамою, це те, що нам обом випала честь звільнити Джима Меттіса, найбільш переоціненого генерала в світі. Я попросив його подати мені заяву про відставку і не сумнівався в своєму рішенні. У нього було прізвисько "хаос", але мені воно не подобалося і я змінив його на "скажений пес".

Сам Меттіс раніше повідомив, що прізвиськом "скажений пес" його нагородили журналісти.

Пентагон проти

Про незгоду з вимогою використовувати війська для придушення протестів раніше заявили кілька чинних і колишніх керівників Пентагону.

Очільник Пентагону Марк Експер в середу заявив, що його відомство не має наміру використовувати армію для виконання поліцейських функцій. За його словами, закон, ухвалений в 1807 році надає президенту таке право, але може використовуватися в США тільки в найнебезпечніших і критичних ситуаціях. На застосуванні цього закону наполягав Трамп.

Також в середу голова комітету начальників штабів, генерал Марк Майлі, нагадав військовим офіцерам, що вони заприсягнули дотримуватися конституційних прав громадян, зокрема, права на мирний протест.

"Ми всі присвятили свої життя Америці і її ідеям. Ми залишимося вірними своїй присязі і американському народу", - написав Майлі.

Експрезиденти теж проти Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навіть республіканець Джордж Буш-молодший засудив рішення Трампа

Кілька колишніх президентів США також висловилися з приводу протестів: республіканець Джордж Буш-молодший, демократи Барак Обама, Джиммі Картер і Білл Клінтон сказали, що вважають реакцію Білого дому на протести надмірною.

Нинішні протести Обама назвав найбільш осмисленими з усіх, що він бачив у житті. Експрезидент закликав американців використовувати цей шанс і вирішити проблему, яка існує в американському суспільстві.

"Занадто часто насильство застосовують люди, які мають служити вам і охороняти вас. Я хочу, щоб ви знали: ви, ваші життя, ваші мрії мають велике значення. Ми спостерігаємо зміни в способі мислення, осмислення того, що все може бути набагато краще", - сказав Обама.

Обама не прокоментував дії конкретно Трампа, але закликав мерів міст переглянути свою політику застосування сили.

Буш назвав смерть Джорджа Флойда шокуючим провалом системи, яка допускає расизм в країні, і закликав свого однопартійця Трампа прислухатися до протестів замість того, щоб тиснути на них.

"Єдиний спосіб побачити себе в реальному світі - це прислухатися до голосів тих, хто сумує і кому боляче. Ті, хто намагається заглушити ці голоси, не розуміють, що таке Америка, і як вона може стати кращою", - написав у заяві Джордж Буш.

Джиммі Картер заявив, що мовчання так само смертельно, як і відкрите насильство.

"Люди у владі, наділені привілеями, і просто люди совісті мають спільно сказати рішуче "ні" расовій дискримінації з боку поліції і судової системи, аморальній економічній нерівності між білими і чорношкірими, а також діям уряду, який підриває нашу демократію", - сказав Картер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білл Клінтон вважає, що якби Флойд був білим, він би так не загинув

Демократ Білл Клінтон в своїй заяві сказав, що ніхто не заслуговує померти так, як помер Джордж Флойд, але білій людині в Америці така смерть і не загрожує.

"Чому подібне продовжує відбуватися? Що ми можемо зробити, щоб поліція ставилася як належить до представників будь-якої громади?" - запитує Клінтон.

Він закликав адміністрацію Трампа відмовитися від поділу на "ми і вони", визнати провину і взяти на себе відповідальність за виправлення ситуації.

Протести, викликані загибеллю Джорджа Флойда, тривали в ніч на четвер в десятках американських міст, попри комендантську годину.

Здебільшого акції були мирними, влада Лос-Анджелеса і Чикаго навіть послабила заходи контролю.

Судмедексперти встановили, що на початку квітня Флойд перехворів на коронавірус, але експерти підкреслюють, що в його смерті це не зіграло жодної ролі.

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