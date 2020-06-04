Камери на дорогах – як і за що штрафуватимуть водіїв

З першого червня в Україні запрацювала система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як це працюватиме, як сплатити штраф та взагалі дізнатися, що ви потрапили в об'єктиви камер, - чимало водіїв поки що не розуміють.

За перевищення швидкості наразі передбачені два розміри штрафів: 255 гривень за перевищення на більш як 20 кілометрів на годину. І 510 гривень за перевищення на 50 кілометрів.

Хороші новини: якщо сплатити штраф протягом 10 днів, то його розмір складатиме всього 50%. Тобто, приміром, не 255, а 122 з половиною гривні.

Погані новини: якщо не сплатити штраф упродовж 30 днів, то, по-перше, його розмір зросте вдвічі, по-друге, держава зможе стягнути його примусово.

Сплатити штраф можна у кілька способів:

за допомогою QR-коду, який є в адмінпротоколі;

в електронному кабінеті водія;

у додатку "Дія" або ж просто у банку.

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