З 1+1 в Кабмін: чого чекати від міністра культури Ткаченка – випуск новин

У випуску 4 червня:

• Колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко став міністром культури та інформаційної політики. Іще нещодавно його називали ймовірним кандидатом у мери Києва від "Слуги народу". Що можна очікувати від Ткаченка в уряді - говоримо із політологом Євгеном Магдою.

• Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму. Як у Росії змінюються політичні настрої.

• Туреччина швидко послаблює карантин, хоча нещодавно була серед лідерів за швидкістю поширення корона вірусу.

• Як перевірити, чи людина хворіє чи вже перехворіла на Ковід-19. Чим відрізняються тести.

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