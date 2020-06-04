З 1+1 в Кабмін: чого чекати від міністра культури Ткаченка – випуск новин
У випуску 4 червня:
• Колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко став міністром культури та інформаційної політики. Іще нещодавно його називали ймовірним кандидатом у мери Києва від "Слуги народу". Що можна очікувати від Ткаченка в уряді - говоримо із політологом Євгеном Магдою.
• Рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму. Як у Росії змінюються політичні настрої.
• Туреччина швидко послаблює карантин, хоча нещодавно була серед лідерів за швидкістю поширення корона вірусу.
• Як перевірити, чи людина хворіє чи вже перехворіла на Ковід-19. Чим відрізняються тести.
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