Ресторани й кафе в Києві таки не відкриються

  • 5 червня 2020
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Київ поки що не відкриватиме ресторани, кафе та басейни для відвідувачів, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Раніше уряд дозволив більшості міст, де показники захворюваності на COVID-19 в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, з 5 червня у них відкриються ресторани, кафе та басейни.

А от у Києві один з трьох показників - щодо кількості хворих на сто тисяч населення - зараз перевищує норму, заявив Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.

За його словами, за минулу добу у Києві зареєстрували 82 нових випадки захворювання.

"Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?" - додав міський голова.

Новий антирекорд

За попередню добу в Україні зафіксовано 588 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

"Це новий антирекорд, який пов'язаний з тим, що українці нехтують протиепідемічними рекомендаціями МОЗ. Якщо ситуація буде погіршуватися, міністерство рекомендуватиме посилити карантин", - заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Своєю чергою головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що 7 областей та Київ не відповідають критеріям, які дозволяють роботу закладів громадського харчування у приміщеннях.

Це Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька й Луганська області.

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Image caption 2 червня працівники закладів харчування вийшли під кабмін на мітинг з вимогою дозволити роботу кафе та ресторанів

Кабінет міністрів з 5 червня вчергове послабив карантин. Вже з п'ятниці заклади харчування матимуть змогу приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів.

До цього обслуговування клієнтів кафе та ресторанів дозволялося лише на літніх терасах або "на виніс".

Також із 5 червня в Україні має відновитися внутрішнє авіасполучення. З 15 червня — міжнародне.

Окрім того, з п'ятниці дозволено проводити релігійні заходи у приміщеннях — за умови, що там перебуватиме не більше однієї людини на 5 м².

А з 10 червня в Україні почнуть відкривати кінотеатри, готелі, санаторії та дитячі табори, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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