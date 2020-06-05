Аваков каже, що 90-і не повертаються. Під Радою палили фаєри та перевернули "бобік"

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував у Верховній Раді про останні злочини за участю поліції у Кагарлику, стрілянини у Броварах, а також щодо розслідування справи Шеремета.

Звіт Арсена Авакова супроводжували протести під Радою з вимогою його відставки, до яких долучилися понад тисяча людей. Протестувальники палили фаєри, перевернули привезений старий міліцейський "бобік", а літній чоловік намагався себе підпалити.

Арсен Аваков спробував звітувати українською мовою, але в нього переважно виходив суржик.

При цьому пан Аваков уже 15 років перебуває в українській політиці та багато років працює на державній службі.

Депутати викликали Арсена Авакова на звіт після низки гучних кримінальних скандалів.

Наприкінці травня у Кагарлику в стінах місцевого поліцейського відділку зґвалтували і катували жінку, яку викликали як свідка. Двом поліцейським висунули підозру, вони - під арештом. Після цього відділок розформували, а частину поліцейських звільнили.

У Броварах минулого тижня сталася вулична стрілянина, в якій брали участь майже сотня людей.

Після цього у Вінниці звільнили керівників поліції, які допустили виїзд до Броварів з області великої групи озброєних людей.

Депутати від фракції "Голос" ініціювали постанову про звільнення пана Авакова з посади, але досі її не зареєстрували.

Кілька негідників

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Арсен Аваков заявив депутатам, що у поліції працюють 132 тисячі людей і це - повний зріз суспільства.

"Серед нас є герої та ті, хто порушує закон. У поліції десятки тисяч людей, які вірно служать країні", - заявив міністр.

Попри скандали в поліції, міністр наполягає, що більшість поліцейських гідні люди, які вірні присязі.

"Не звинувачуйте весь 130-тисячний колектив поліції через кількох негідників", - звернувся він до депутатів.

Щодо ситуації у Кагарлику, де поліцейських звинувачують у тому, що вони просто у відділку зґвалтували та побили жінку, Аваков повторив свої старі заяви, що поліція зреагувала миттєво.

"Важливо, як система реагує - не прикриває, а діє швидко та жорстко. Негідників затримали та передали до ДБР", - нагадав Аваков.

На думку Авакова, багато хто зараз безпідставно атакує поліцію, підтасовує факти та ретранслює брехню.

"Дехто намагається проводити аналогії з Врадіївкою у 2013 році. Але ситуація інша - Врадіївку намагалися приховати, а ми не приховуємо нічого", - наполягає Аваков.

Він нагадав, що відділ поліції у Кагарлику розформований.

Щоб не допустити подібного, поліція планує кілька новацій:

посилять інспекції з роботи особового складу,

запустять повну відеофіксацію всіх слідчих дій у відділках,

почнуть випадкові перевірки роботи відділків у будь-який час доби,

введуть додаткові психологічні перевірки.

Що ж до історії зі стріляниною у Броварах, то Аваков розповів, що у ній брали участь два кримінальні авторитети. Загалом встановили 67 учасників стрілянини, 44 оголосили підозру, а 29 - під вартою.

За словами Авакова, молодики, які брали участь у стрілянині, отримували по 800 гривень на день.

Справа Шеремета, Кирило Тлявов і 90-і

Арсену Авакову нагадали про справу Шеремета, за звинуваченням у вбивстві якого троє людей сидять в СІЗО вже пів року.

У суспільстві є велика недовіра до підозри обвинуваченим, яка не виглядає переконливо.

"Справа Шеремета складна, є приховані обставини. Зібрані багато матеріалів. Слідство вважає, що має вичерпний набір для оголошення підозри", - наполягав на правоті слідчих Аваков.

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Він вказав, що обвинувачені відмовляються від свідчень, участі в слідчих експериментах та поліграфу.

"Не треба спекулювати політично", - закликав Аваков депутатів.

Врешті депутатка Інна Совсун закинула Авакову те, що поліцейські, яких обвинувачують у вбивстві хлопчика у Переяславі, зараз на свободі, та закликала вибачитися.

"Не треба спекулювати, не вам мене повчати, як треба "родіну любити", - відрізав він.

Він заперечив, що усі підозрювані на свободі. За його словами, один колишній працівник поліції зараз у в'язниці. Двом суд змінив запобіжний захід та відпустив з певними зобов'язаннями.

Наприкінці Арсен Аваков похвалився показниками роботи поліції.

На фоні закидів, що Україна скочується до насильства 90-х років, міністр намагався спростувати це цифрами.

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Він заявив, що зараз ситуація набагато краща.

"Ці дані спростовують ситуацію, що зараз ситуація гірша, ніж в 90-х", - запевнив Аваков.

За даними МВС, річний рівень вбивств зараз суттєво нижчий.

У 1991-2000 щорічно фіксували 4336 вбивств на рік, у 2001-2015 роках - 3175 вбивств, а в 2016-2019 роках - 1553 вбивства.

Аваков наполягає, що показники всіх порушень падають, а рівень розкривання злочинів у 2020 році складає за різними напрямками 91-92%.

Поки Арсен Аваков доповідав у парламенті, протестувальники перевернули старий міліцейський "бобік", який самі ж і привезли.

Літній чоловік з Нової Каховки навіть спробував себе підпалити на знак протесту, проте його дуже швидко загасили.

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