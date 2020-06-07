Простий рецепт смачних оладок з кабачків

Оладки з кабачків - це легка, дешева і швидка страва. Додавайте замість горошку будь-які овочі чи фрукти на свій смак.

Потріть кабачки на великій терці та приправте сіллю.

Збийте разом яйце, розпушувач і борошно у великій мисці, приправте чорним перцем.

Інгредієнти

Кабачки - 120 г

Сіль, перець

Яйце

Розпушувач - 0,5 ч. ложки

Борошно - 3 ст. ложки

Заморожений або свіжий горошок 50 г

Олія

Йогурт або сметана - 2 ст. ложки

Вичавіть зайву воду з кабачка над мийкою, а тоді додайте в тісто кабачки та горошок.

Змастіть сковороду олією та розігрійте її на сильному вогні. Тоді викладіть на сковороду тісто, сформувавши з нього оладки.

Смажте їх по 1-2 хвилини з обох боків до золотисто-коричневого кольору.

Викладіть оладки на тарілки та прикрасьте йогуртом чи сметаною. Подавайте страву на стіл.

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