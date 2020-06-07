Простий рецепт смачних оладок з кабачків

  • 7 червня 2020

Оладки з кабачків - це легка, дешева і швидка страва. Додавайте замість горошку будь-які овочі чи фрукти на свій смак.

Потріть кабачки на великій терці та приправте сіллю.

Збийте разом яйце, розпушувач і борошно у великій мисці, приправте чорним перцем.

Інгредієнти

  • Кабачки - 120 г
  • Сіль, перець
  • Яйце
  • Розпушувач - 0,5 ч. ложки
  • Борошно - 3 ст. ложки
  • Заморожений або свіжий горошок 50 г
  • Олія
  • Йогурт або сметана - 2 ст. ложки

Вичавіть зайву воду з кабачка над мийкою, а тоді додайте в тісто кабачки та горошок.

Змастіть сковороду олією та розігрійте її на сильному вогні. Тоді викладіть на сковороду тісто, сформувавши з нього оладки.

Смажте їх по 1-2 хвилини з обох боків до золотисто-коричневого кольору.

Викладіть оладки на тарілки та прикрасьте йогуртом чи сметаною. Подавайте страву на стіл.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему