Чого боїться перша в Україні жінка - військовий водолаз

Катерина Нікітенко стала поки що єдиною жінкою в Україні, якій вдалося здобути професію військового водолаза.

Дівчині довелося пройти жорсткий конкурс відбору, під час якого відсіюють до 70% кандидатів. Потім Катерина мусила завершити курс напруженого навчання зі спеціальної фізичної підготовки.

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Вона готується пройти інструкторські курси та стати першою серед жінок інструктором-водолазом, аби у подальшому рухатись кар'єрною сходинками аж до "Водолазного спеціаліста".

Зараз на рахунку Катерини Нікітенко понад 650 хвилин роботи під водою на глибині до 30 метрів.

Під час одного з тренувань на глибині Катерина заплуталася в спорядженні. Як дівчині вдалося вийти переможцем із ситуації дивіться у відеоматеріалі Ганни Гринів та Альбія Шудрі.

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