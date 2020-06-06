Рецепт сезонного пирога з ревенем і полуницею

Смачна сезонна випічка з ревенем та полуницями буде дороченою на вашому столі і в будні, і у свято.

Нехай вас не зупиняє дріжджове тісто — у цьому пирозі воно виправдає всі ваші очікування.

А соковита фруктова начинка і хрустка посипка додасть особливого післясмаку.

Інгредієнти:

Для тіста:

Молоко - 125 мл

Дріжджі свіжі - 15 гр

Цукор - 60 гр

Яйця - 2 штуки

Борошно - 300 гр

Масло вершкове - 60 гр

Начинка:

Полуниця - 400 гр

Ревень - 400 гр

Цукор - 50 гр

Крохмаль - 1 ч.л.

Цукрова пудра для посипання

Для хрусткої посипки:

Борошно - 60 гр

Горіхи (арахіс, мигдаль, волоські горіхи) - 80 гр

Цукор - 80 гр

Масло вершкове - 80 гр

Спочатку замісимо тісто, щоб у нього був час підійти. Для цього у велику миску влити тепле молоко, всипати цукор і дріжджі, зачекати 10 хв. Додати жовтки й добре вимішати. Це зручно робити ручним або планетарним міксером, але якщо у вас немає цієї техніки, скористайтеся вінчиком чи просто виделкою.

Всипати борошно та розтоплене вершкове масло. Вимішувати тісто 10 хвилин, якщо ви робите це руками, або 4 хвилини, якщо у вас є міксер. Тісто має бути гладким.

Миску з тістом закрити рушником і залишити на 1,5 години в теплому місці. Тісто має підрости вдвічі.

Коли тісто підросло, обімнути його руками й викласти у форму.

Використовуйте форму розміром А4 або круглу, діаметром 26 см. Її дно вистеліть пергаментним папером або добре змастіть вершковим маслом і притрусіть борошном.

Приготуйте начинку. Для цього почистьте ревень та полуниці, ревень наріжче шматочками по 1-2 см, а полуниці навпіл або на четвертинки. Змішайте у мисці порізаний ревень, полуниці, цукор та крохмаль. Добре вимішайте.

Начинку викласти на тісто рівним шаром.

Приготуйте хрустку посипку для пирога. Для цього треба змішати борошно і цукор, холодне масло натерти на терці, додати посічені горіхи. Рівномірно посипати пиріг зверху хрусткою посипкою.

Духовку розігріти до 180 ᵒС. Поставити пиріг у духовку і пекти 40-50 хвилин. Для того, аби перевірити, чи пиріг готовий — зробіть тест на суху шпажку. Вставте в центр пирога зубочистку або дерев'яну шпажку, вона повинна вийти з тіста сухою.

Дістаньте пиріг з духовки. Залиште у формі на 10 хвилин. Коли він вистигне, притрусіть цукровою пудрою і подавайте на стіл.

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