Рецепт сезонного пирога з ревенем і полуницею
Смачна сезонна випічка з ревенем та полуницями буде дороченою на вашому столі і в будні, і у свято.
Нехай вас не зупиняє дріжджове тісто — у цьому пирозі воно виправдає всі ваші очікування.
А соковита фруктова начинка і хрустка посипка додасть особливого післясмаку.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Молоко - 125 мл
- Дріжджі свіжі - 15 гр
- Цукор - 60 гр
- Яйця - 2 штуки
- Борошно - 300 гр
- Масло вершкове - 60 гр
Начинка:
- Полуниця - 400 гр
- Ревень - 400 гр
- Цукор - 50 гр
- Крохмаль - 1 ч.л.
- Цукрова пудра для посипання
Для хрусткої посипки:
- Борошно - 60 гр
- Горіхи (арахіс, мигдаль, волоські горіхи) - 80 гр
- Цукор - 80 гр
- Масло вершкове - 80 гр
Спочатку замісимо тісто, щоб у нього був час підійти. Для цього у велику миску влити тепле молоко, всипати цукор і дріжджі, зачекати 10 хв. Додати жовтки й добре вимішати. Це зручно робити ручним або планетарним міксером, але якщо у вас немає цієї техніки, скористайтеся вінчиком чи просто виделкою.
Всипати борошно та розтоплене вершкове масло. Вимішувати тісто 10 хвилин, якщо ви робите це руками, або 4 хвилини, якщо у вас є міксер. Тісто має бути гладким.
Миску з тістом закрити рушником і залишити на 1,5 години в теплому місці. Тісто має підрости вдвічі.
Коли тісто підросло, обімнути його руками й викласти у форму.
Використовуйте форму розміром А4 або круглу, діаметром 26 см. Її дно вистеліть пергаментним папером або добре змастіть вершковим маслом і притрусіть борошном.
Приготуйте начинку. Для цього почистьте ревень та полуниці, ревень наріжче шматочками по 1-2 см, а полуниці навпіл або на четвертинки. Змішайте у мисці порізаний ревень, полуниці, цукор та крохмаль. Добре вимішайте.
Начинку викласти на тісто рівним шаром.
Приготуйте хрустку посипку для пирога. Для цього треба змішати борошно і цукор, холодне масло натерти на терці, додати посічені горіхи. Рівномірно посипати пиріг зверху хрусткою посипкою.
Духовку розігріти до 180 ᵒС. Поставити пиріг у духовку і пекти 40-50 хвилин. Для того, аби перевірити, чи пиріг готовий — зробіть тест на суху шпажку. Вставте в центр пирога зубочистку або дерев'яну шпажку, вона повинна вийти з тіста сухою.
Дістаньте пиріг з духовки. Залиште у формі на 10 хвилин. Коли він вистигне, притрусіть цукровою пудрою і подавайте на стіл.
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