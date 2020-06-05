У п'ятницю буде місячне затемнення. Чим воно особливе

Копирайт изображения Getty Images Image caption Часткове місячне затемнення в Сан-Франциско в 2008 році

5 червня відбудеться часткове затемнення Місяця, яке буде видно і на території України.

Максимальна фаза затемнення почнеться о 19:26 за Гринвічем і триватиме понад три години. Цієї миті Місяць сховається в тіні Землі на 59%.

Затемнення зможуть спостерігати на більшій частині Європи та Азії, в Австралії, Африці, в південно-східній і східній частині Південної Америки, в акваторіях Тихого, Атлантичного та Індійського океанах, в Антарктиді.

А у Північній Америці його не побачать зовсім.

Слабкий ефект

На відміну від повного місячного затемнення, коли Місяць повністю йде в глибоку тінь Землі і робиться криваво-червоним, часткове затемнення - менш мальовниче видовище.

Місяць лише пройде краєм земної тіні, і максимум, що ми зможемо побачити на піку затемнення - легке затемнення південної частини місячного диска.

Оскільки при такому затемненні Місяць потрапляє у півтінь Землі, його називають напівтіньовим.

Не знаючи, що відбувається затемнення, ви, можливо, нічого й не помітите.

Оцінити зміни кольору Місяця можна, фотографуючи його на початку, середині й наприкінці затемнення.

Цього разу оптимальним місцем для спостереження за затемненням буде південна частина Індійського океану на схід від Мадагаскару.

Трохи астрономії

Контент недоступний

Перше астрономічне явище червня відкриє другий сезон затемнень 2020 року.

Орбіта Місяця нахилена до площини екліптики, в якій Земля обертається навколо Сонця, на п'ять градусів.

Сезон затемнень - період тривалістю приблизно 35 днів, протягом якого Сонце, Земля і Місяць перебувають в одній площині, або, говорячи науковою мовою, в сизигії, і можуть затуляти одне одного.

Щороку відбувається не менше двох сезонів, але цього року їх буде цілих три.

Під час кожного сезону астрономи фіксують щонайменше два затемнення, одне сонячне і одне місячне. Нинішнього сезону їх буде три: часткове місячне 5 червня, часткове сонячне 21 червня і ще одне часткове місячне 5 липня.

Місячне затемнення відбувається, коли Земля опиняється між Місяцем і Сонцем. Перебуваючи на Місяці, ми спостерігали б сонячне затемнення.

Якщо тінь Землі ховає Сонце від Місяця не повністю, а частково, на Землі відбувається часткове місячне затемнення.

Ще вавилонські астрономи помітили, що місячні й сонячні затемнення повторюються приблизно в однаковому порядку з інтервалом у 233 місячних місяці або 18 років 11 днів і 6 годин.

Придворний астролог сирійського царя Антіоха I Беросс, що жив у IV столітті до нашої ери, назвав ці цикли саросами.

Часткове місячне затемнення 5 червня - 67 з 71 місячного затемнення 111-го сароса, що почався повним місячним затемненням 4 серпня 1533 року і завершується частковим затемненням 19 липня 2092 року.

Всі місячні затемнення 2020 року - часткові. Але наберіться терпіння: 26 травня 2021 року відбудеться повне місячне затемнення, яке можна буде спостерігати в Північній Америці та Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!