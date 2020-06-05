Микола Тищенко, пісок і Жаботюк: як один пост став хітом соцмереж

Копирайт изображения Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219

У п'ятницю хітом українських соцмереж став допис депутата "Слуги народу" та ймовірного кандидата у мери Києва від команди Зеленського Миколи Тищенка про пісок на дитячих майданчиках.

Мерські амбіції Тищенка

Кілька днів тому його плакати "Оновлюємо країну - оновимо Київ" з логотипом "Слуги народу" почали з'являтися на вулицях столиці. Багато хто вирішив, що це - початок мерської кампанії Тищенка.

Після того, як інший можливий кандидат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко став міністром культури та інформаційної політики, шанси Миколи Тищенка стати кандидатом у мери Києва від пропрезидентської партії зросли.

Втім, у "Слузі" розглядають й інші кандидатури, зокрема Олександра Дубінського та Олександра Качури.

Остаточно це питання мають вирішити внутрішньопартійні праймеріз.

Той самий допис

"Ми відреагували на звернення киян стосовно відсутності піску на дитячих майданчиках і спільно з Керуючою компанією Святошинського району наповнили їх. І це лише початок!" - пообіцяв Микола Тищенко у пості на своєму політичному акаунті.

На ньому були зображені пусті пісочниці на дитячих майданчиках з написом "Раніше", та пісочниці, наповнені піском, з титрами "Вже зараз".

Одна з пісочниць була буквально переповнена піском, який туди насипали з вантажівки "з гіркою".

Копирайт изображения Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219

Це реально?

Облаштування дитячих майданчиків - традиційний піар-хід на українських виборах, особливо місцевих.

На допис Миколи Тищенка одразу почали реагувати соцмережі, які сприйняли акцію як не найкращу передвиборчу рекламу.

Багато хто не вірив, що це реальний допис.

"Спочатку подумав, шо це піарники Кличка стібуть Колю. Але ні, його сторінка. Справа Жаботюка Юрія Івановича живе і процвітає", - написав волонтер і активіст Роман Сініцин.

"Юрій Жаботюк" - віртуальний персонаж Facebook, "кандидат у Раду від Зміївщини", автори якого висміюють передвиборчі кампанії українських політиків з "гречкою" і ремонтом дитячих майданчиків.

"Жаботюк" з'явився і під постом Миколи Тищенка з докором про переймання "найкращих практик нашої команди".

Копирайт изображения Facebook Image caption Віртуальний "Жаботюк" з'явився у коментарях під постом команди Тищенка

"Тищенко купує голоси Святошинського району за пісок. Вирішив, що роздавати їжу лікарям раз в тиждень по 10 порцій - це занадто дорого", - написав політтехнолог Володимир Петров, який улітку минулого року балотувався у депутати в Києві, але програв іншому кандидату від "Слуги народу".

"Це прекрасний кейс для майбутніх поколінь піарників: як розбитися об асфальт навіть не злетівши", - відзначив колишній депутат та голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Проти нього навіть працювати не треба, він сам проти себе працює", - вважає журналіст Сергій Грішин.

"Тищенко включається помалу в боротьбу за посаду мера столиці: ось, насипав п'ять мішків пісочку в одну пісочницю. Виборці мають оцінити щедрість жесту", - так політолог Олексій Голобуцький оцінив переповнену пісочницю.

Згадували про "рішучі реформи" - так колись іронізували над невдачами колишньої влади за президентства Порошенка.

Та найчастіше просто жартували про "купи піску".

І не обійшлося без "фотожаб".

З тим, як проводити праймеріз, "Слуга народу" має визначитися вже найближчим часом.

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