Як Аваков не пішов у відставку

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Міністр МВС Арсен Аваков не пішов у відставку, попри вимоги опозиції, активістів і правозахисників. Поки під Верховною Радою нищили старий міліцейський "бобік", у парламенті Аваков звітував про свою діяльність.

Він відмовився перепросити в українців, які постраждали від свавілля поліції, - адже, на думку посадовця, він зробив усе для розслідування злочинів. В той час під парламентом активісти тримали плакати із написами про поліцейських, які ґвалтують; згадували насильство у Переяславі, Кагарлику та Броварах.

"Кому дзвонити, коли ґвалтує поліція?" - такий слоган був на численних транспарантах. У кінці акції учасники написали його на майданчику перед Верховною радою червоною фарбою з балончиків.

Під вікнами парламенту неодноразово лунало "Аваков - чорт" і "Аваков - геть", але у парламенті його звіт тривав дещо більше пів години і відбувся у дуже спокійній атмосфері.

Матеріал Жанни Безп'ятчук та Вікторії Жуган.

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