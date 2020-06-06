Протести в США. Як поліцейське свавілля та безкарність збурили Америку
Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту білими поліцейськими спричинила лавину протестів проти расизму та свавілля поліції.
Демонстрації стрімко переросли у сутички з поліцією.
Десятки міст запровадили комендантську годину.
Нинішні протести за масштабами можна порівняти з Рухом за громадянські права у 1960-х років Мартіна Лютера Кінга, який боровся проти расизму та рівні права для темношкірих американців.
То чому Америка захлинулася протестами саме зараз?
І як на них реагують влада та суспільство?
Матеріал Мирослави Пеци.
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