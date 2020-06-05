Як Аваков захищав поліцію у Раді? Випуск новин
- 5 червня 2020
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Поділіться цимhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-52944678?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+UA&at_custom4=A32C42BE-A75F-11EA-94A4-B7BB4744363C&at_medium=custom7Як поділитися
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У випуску:
- Звіт Авакова у парламенті: чи задоволені виступом міністра внутрішніх справ депутати?
- Що думають про Авакова та реформу української поліції на Заході?
- Свавілля американських правоохоронців. Які недоліки підготовки поліцейських у США?
- Камери фіксації порушень на дорогах. Як це працюватиме? Та як сплатити штраф?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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