Як Аваков захищав поліцію у Раді? Випуск новин

У випуску:

Звіт Авакова у парламенті: чи задоволені виступом міністра внутрішніх справ депутати?

Що думають про Авакова та реформу української поліції на Заході?

Свавілля американських правоохоронців. Які недоліки підготовки поліцейських у США?

Камери фіксації порушень на дорогах. Як це працюватиме? Та як сплатити штраф?

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