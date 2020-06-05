Як Аваков захищав поліцію у Раді? Випуск новин

  • 5 червня 2020

У випуску:

  • Звіт Авакова у парламенті: чи задоволені виступом міністра внутрішніх справ депутати?
  • Що думають про Авакова та реформу української поліції на Заході?
  • Свавілля американських правоохоронців. Які недоліки підготовки поліцейських у США?
  • Камери фіксації порушень на дорогах. Як це працюватиме? Та як сплатити штраф?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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