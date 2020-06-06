Карантин знову послабили, але небезпека COVID-19 залишається

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За останню добу коронавірус в Україні виявили у 550 людей - це трохи менше, ніж напередодні.

З 5 червня почали діяти чергові послаблення карантинних обмежень. Заклади харчування можуть приймати відвідувачів у приміщеннях - за умови дотримання протиепідемічних заходів.

До цього обслуговування клієнтів кафе та ресторанів дозволялося лише на літніх терасах або ж за умови видачі замовлень "на виніс".

Також із 5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення.

Однак, небезпека COVID-19 залишається. 3 червня в Україні виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за півтора місяця - 588 нових випадків.

Якщо захворюваність зростатиме, то Україна може повернутися до суворого карантину. Про це заявив в коментарі BBC News Україна лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

"Україна швидко увійшла в суворі карантинні заходи. Ми отримали певні уроки, тож якщо статистика буде демонструвати негативні тенденції щодо кількості хворих, кількості померлих, заповнення реанімації пацієнтами з Covid-19, то так само можна швидко повернути суворі карантинні заходи, які були у попередні місяці", - сказав він.

Лікар також нагадав, що українці мають дотримуватися обмежень, які існували з березня, попри пом'якшення карантину.

"Вірус нікуди не зник. Можемо по-різному називати або удавати дотримання карантинних заходів, але головне те, що громадяни повинні дотримуватися тих самих правил, які були і в попередні місяці", - зазначив пан Лапій.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 26 514 людей, з них 1 903 дитини та 5 016 медпрацівників.

777 людей померли, натомість одужали 11 812 пацієнтів.

Найбільше хворих наразі у Чернівецькій області (3 585), Києві (3 375) та Львівській області (2 053).

Тим часом у світі зафіксовано вже понад 6,7 мільйона випадків коронавірусу.

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