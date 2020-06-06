"Виграти битву за душу нації". Джо Байден став кандидатом в президенти США
Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії і готовий змагатися з Дональдом Трампом за крісло господаря Білого дому.
На своїй сторінці у Twitter він написав, що заручився підтримкою 1991 делегата (необхідний мінімум голосів від Демократичної партії для офіційного висування в президенти США. - Ред.) і боротиметься, щоб "виграти битву за душу нації".
Джо Байден залишився єдиним кандидатом від демократів після того, як з перегонів вибув його останній конкурент Берні Сандерс.
"Це важкий час в історії Америки. Роз'єднувальна і зла політика Дональда Трампа не дає відповіді на всі запитання. Країна потребує лідерства, яке може нас об'єднати", - йдеться у заяві команди Байдена.
Коронавірус, його вплив на економіку та масштабні громадські заворушення в США. Ці теми будуть домінувати під час виборчої кампанії 2020.
Джо Байден, який був віцепрезидентом США в адміністрації Барака Обами, програв праймеріз в Айові і Нью-Гемпширі (первинні вибори, за результатами яких американські партії висувають своїх кандидатів на виборах президента. - Ред.), але потім набрав обертів завдяки переконливій перемозі в Південній Кароліні.
Згодом він переміг у десяти штатах у так званий "супервівторок", коли праймеріз проходять одночасно в 14 штатах.
Цього тижня первинні вибори пройшли у семи штатах та окрузі Колумбія.
77-річний Байден вже набрав 1995 голосів делегатів з'їзду Демократичної партії, що на 4 більше встановленого мінімуму, повідомляє агентство Associated Press.
"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія, і я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - сказав пан Байден.
Колишній президент США Барак Обама також підтримав Джо Байдена на майбутніх президентських виборах.
"Я вважаю, що Джо має всі якості, які нам потрібні в президенті прямо зараз", - сказав він у відеозверненні, яке розмістив у квітні в Twitter.
Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що готовий прийняти бій з Байденом, якого іронічно називав "сонним Джо".
Ексвіцепрезидент неодноразово потрапляв під вогонь критики.
В одному з інтерв'ю він різко висловився про афроамериканців, що підтримують Дональда Трампа, заявивши, що вони - "несправжні темношкірі". Однак пізніше вибачився за свій недоречний коментар.
Байдена також критикували за неналежну поведінку з жінками.
За словами колишньої працівниці сенатського офісу Байдена Тари Рід, 1993 року нинішній кандидат на президентське крісло від демократів недвозначно домагався її. Сам Байден категорично відкинув ці звинувачення.
Політична та економічна ситуація в США наразі непроста.
Країну охопили масштабні протести і сутички через загибель від рук поліції неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда, а через коронавірус рівень безробіття сягнув максимуму з часів Великої депресії.
Дональд Трамп і Джо Байден вже обмінялися гострими висловлюваннями з цих питань, які, очевидно, будуть домінувати на виборах у листопаді 2020 року.
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