"Виграти битву за душу нації". Джо Байден став кандидатом в президенти США

Копирайт изображения Reuters Image caption Це вже третя спроба Байдена поборотися за президентське крісло

Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії і готовий змагатися з Дональдом Трампом за крісло господаря Білого дому.

На своїй сторінці у Twitter він написав, що заручився підтримкою 1991 делегата (необхідний мінімум голосів від Демократичної партії для офіційного висування в президенти США. - Ред.) і боротиметься, щоб "виграти битву за душу нації".

Джо Байден залишився єдиним кандидатом від демократів після того, як з перегонів вибув його останній конкурент Берні Сандерс.

"Це важкий час в історії Америки. Роз'єднувальна і зла політика Дональда Трампа не дає відповіді на всі запитання. Країна потребує лідерства, яке може нас об'єднати", - йдеться у заяві команди Байдена.

Коронавірус, його вплив на економіку та масштабні громадські заворушення в США. Ці теми будуть домінувати під час виборчої кампанії 2020.

Пропустити Twitter допис , автор: @JoeBiden Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg — Joe Biden (@JoeBiden) 6 червня 2020 р.

Джо Байден, який був віцепрезидентом США в адміністрації Барака Обами, програв праймеріз в Айові і Нью-Гемпширі (первинні вибори, за результатами яких американські партії висувають своїх кандидатів на виборах президента. - Ред.), але потім набрав обертів завдяки переконливій перемозі в Південній Кароліні.

Згодом він переміг у десяти штатах у так званий "супервівторок", коли праймеріз проходять одночасно в 14 штатах.

Цього тижня первинні вибори пройшли у семи штатах та окрузі Колумбія.

77-річний Байден вже набрав 1995 голосів делегатів з'їзду Демократичної партії, що на 4 більше встановленого мінімуму, повідомляє агентство Associated Press.

"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія, і я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - сказав пан Байден.

Колишній президент США Барак Обама також підтримав Джо Байдена на майбутніх президентських виборах.

"Я вважаю, що Джо має всі якості, які нам потрібні в президенті прямо зараз", - сказав він у відеозверненні, яке розмістив у квітні в Twitter.

Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що готовий прийняти бій з Байденом, якого іронічно називав "сонним Джо".

Ексвіцепрезидент неодноразово потрапляв під вогонь критики.

В одному з інтерв'ю він різко висловився про афроамериканців, що підтримують Дональда Трампа, заявивши, що вони - "несправжні темношкірі". Однак пізніше вибачився за свій недоречний коментар.

Байдена також критикували за неналежну поведінку з жінками.

За словами колишньої працівниці сенатського офісу Байдена Тари Рід, 1993 року нинішній кандидат на президентське крісло від демократів недвозначно домагався її. Сам Байден категорично відкинув ці звинувачення.

Політична та економічна ситуація в США наразі непроста.

Країну охопили масштабні протести і сутички через загибель від рук поліції неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда, а через коронавірус рівень безробіття сягнув максимуму з часів Великої депресії.

Дональд Трамп і Джо Байден вже обмінялися гострими висловлюваннями з цих питань, які, очевидно, будуть домінувати на виборах у листопаді 2020 року.

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