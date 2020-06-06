Аваков - "стейкхолдер" справи Шеремета, вважає Зеленський

Image caption Президент переконаний, що Аваков - кращий міністр

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Арсен Аваков повинен довести розпочате розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до кінця. Пре це президент заявив під час неформального спілкування з представниками ЗМІ у День журналіста.

"Я вважаю, що він повинен закінчити вправу Шеремета. Не знаю, чи так можна сказати, але для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації", - сказав президент.

"Якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну і гучну справу, вона повинна її довести, і не повинна кидати", - додав Зеленський.

Відомого російського журналіста вбили у липні 2016 року. Міністр внутрішніх справ особисто звітував громадськості про хід розслідування й називав розкриття вбивства справою честі поліції.

Президент вкотре наголосив, що Арсен Аваков кращий міністр внутрішніх справ.

"Досі немає кращого міністра. Так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр", - переконаний пан Зеленський.

Image caption Учасники протесту під Верховною Радою вимагали відставки очільника МВС

У п'ятницю, 5 червня, Арсен Аваков відзвітував у Верховній Раді про останні злочини за участю поліції, а також щодо розслідування справи Шеремета.

"Справа Шеремета складна, є приховані обставини. Зібрані багато матеріалів. Слідство вважає, що має вичерпний набір для оголошення підозри", - наполягав на правоті слідчих Аваков.

У грудні минулого року міністр внутрішніх справ фактично заявив про розкриття злочину й затримання виконавців убивства.

Image caption ЮЛИЯ КУЗЬМЕНКО/АНДРІЙ АНТОНЕНКО/ЯНА ДУГАРЬ

Троє людей — дитячий хірург та волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугарь — досі сидять у СІЗО, але громадськість так і не почула переконливих доказів їхньої вини.

Звіт Арсена Авакова супроводжували протести під Радою з вимогою його відставки, до яких долучилися понад тисяча людей. Протестувальники палили фаєри, перевернули привезений старий міліцейський "бобік", а літній чоловік намагався себе підпалити.

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