Рейтинг Путіна впав. Росіяни втрачають довіру до свого лідера
Все менше росіян зараз довіряють своєму президенту Володимиру Путіну.
За даними Левада-центру, рівень такої підтримки становить зараз 25%. Це рекордне падіння рейтингу Путіна за всі 20 років його правління.
Падіння популярності Путіна прискорила пандемія COVID-19.
Через карантинні заходи багато росіян втратили роботу, а з нею й свої доходи, які визначали добробут.
Кремль через підконтрольні ЗМІ намагається переконати населення, що громадяни захищені від економічної кризи державою. Однак факти свідчать про інше.
Дивіться матеріал кореспондента BBC Стіва Розенберга з Москви.
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