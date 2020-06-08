Рейтинг Путіна впав. Росіяни втрачають довіру до свого лідера

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

Все менше росіян зараз довіряють своєму президенту Володимиру Путіну.

За даними Левада-центру, рівень такої підтримки становить зараз 25%. Це рекордне падіння рейтингу Путіна за всі 20 років його правління.

Падіння популярності Путіна прискорила пандемія COVID-19.

Через карантинні заходи багато росіян втратили роботу, а з нею й свої доходи, які визначали добробут.

Кремль через підконтрольні ЗМІ намагається переконати населення, що громадяни захищені від економічної кризи державою. Однак факти свідчать про інше.

Дивіться матеріал кореспондента BBC Стіва Розенберга з Москви.

Дивіться наш YouTube. Там більше відео, ніж на сайті.