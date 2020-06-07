Кількість нових хворих в Україні зростає не так швидко, але "війну з COVID-19 ми ще не виграли"

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За даними МОЗ, за 6 червня в Україні виявлено 485 нових хворих на коронавірус. Відтак, кількість нових випадків третій день знижується.

Днем раніше повідомляли про 550 нових випадків Covid-19, за 4 червня - про 553, і за 3 червня - про 588 нових випадків захворювання.

Проте кількість тих, хто видужав, є удвічі меншою, ніж кількість нових хворих за добу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що "війну з COVID-19 ми ще не виграли" і не виключив небезпеку другої хвилі епідемії в Україні. Він також закликав не сприймати послаблення карантину як його скасування.

"Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли", - заявив урядовець на брифінгу.

За інформацією РНБО, найбільше нових випадків захворювання на Cоvid-19 впродовж останньої доби виявлено в Києві, Львівській та Чернівецькій областях.

За даними МОЗ, Київ та три області - Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецка - не відповідають вимогам для послаблення карантину.

У столиці із 43 нових хворих дві 4-річні дівчинки та 5-місячний хлопчик. Крім того, захворів і ще один медик, - повідомив у Facebook київський мер Віталій Кличко.

Загалом, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, за останню добу в Україні на коронавірус захворіли 29 дітей та 34 медичні працівники. А від початку поширення коронавірусу ним інфікувалися 5050 медиків та 1932 дитини.

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