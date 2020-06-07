Кількість смертей від коронавірусу перевищила 400 тисяч. Захворіли - майже 7 мільйонів

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За даними Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість підтверджених смертей від COVID-19 становить 400 013.

А кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус майже наблизилася до 7 мільйонів.

Лише два місяці тому, 2 квітня кількість хворих на коронавірус перевищила один мільйон.

"Лідером" за кількістю хворих із великим відривом від інших країн є США, де зафіксовано 30% від усіх випадків COVID-19. Так само США " ведуть перед" і за кількістю померлих від коронавірусу.

За США ідуть Британія та Бразилія.

У Європі найбільше постраждали Італія, Франція та Іспанія.

У Китаї, де були зафіксовані перші випадки хвороби, кількість жертв COVID-19 становить близько 4 600, а захворіло - 84 000 осіб. Утім, багато хто висловлює сумніви щодо правдивості китайської статистики щодо коронавірусу.

Тим часом у Бразилії стали подавати лише добові дані щодо поширення епідемії, тоді як загальна статистика тепер недоступна для громадськості.

Загалом, як вважають, кількість хворих на коронавірус у світі може бути значно вищою, ніж відомі цифри, оскільки тих, хто переніс хворобу із легкими симптомами, не тестували і не враховували у загальній статистиці.

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