Нові пом'якшення карантину: коли та де запрацюють бази відпочинку

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Черговий етап послаблення карантину, який передбачає відкриття баз відпочинку, запланований на 10 червня.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Всі бази відпочинку зможуть функціонувати з дотриманням правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я", - повідомив міністр.

Втім, він підкреслив, що в Україні досі діє адаптивний карантин, тобто рішення щодо послаблення чи посилення карантинних заходів ухвалює влада регіону залежно від того, яка в конкретному регіоні епідеміологічна ситуація.

"Якщо є можливість переходу на наступний етап, тобто етап, який передбачає відкриття баз відпочинку, вони починають працювати", - уточнив Степанов.

Остання статистика коронавірусу

За останню добу, станом на ранок 8 червня, в Україні зареєстрували 463 нових випадки заражень коронавірусом.

Загалом в Україні зафіксували понад 27 тис. хворих на цю хворобу. З них 797 людей загинули, понад 12 тис. - одужали.

У лідерах за кількістю хворих, виявлених за останню добу, Київ. Тут коронавірус підтвердили у 72 людей.

Загалом у світі за весь час захворіли понад 7 млн людей, з них понад 3 млн одужали і понад 400 тис. померли.

Найбільше хворих виявили в США - 1,9 млн, Бразилії - понад 691 тис. та Росії - понад 467 тис.

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