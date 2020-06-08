Київ більше не відповідає вимогам послаблення карантину

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Станом на 8 червня, ситуація з коронавірусом у восьми регіонах України не відповідає вимогам уряду, які б дозволили послаблення карантину.

Відповідну статистику оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Негативну динаміку показує Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернівецька та Чернігівська області.

У МОЗ нагадують, що для того, щоб обмежувальні заходи в регіоні послаблювалися, статистика має відповідати трьом критеріям.

По-перше, кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів має бути не більше 12 на 100 тис. населення.

По-друге, завантаженість ліжок у лікарнях, які лікують COVID-19, має бути меншою за 50%.

По-третє, охоплення тестуванням має бути не нижче за рівень інцидентності.

Останнім двом пунктам відповідають всі регіони України, але з першим є проблеми.

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Зокрема, у Києві кількість нових випадків за 100 тис. населення складає 15,6 замість 12.

Найгірші показники у Чернівецькій області - 35,6 та у Рівненьскій - 26,11 на 100 тис. населення.

Загалом останнього тижня в Україні фіксували найбільший сплеск хворих за весь час пандемії - 588 людей на добу 4 червня.

23 травня, напередодні запуску в Києві метрополітену, столиця мала показник 15 на 100 тис. населення. Тоді міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з таким результатом Київ не може переходити до другого етапу пом'якшення карантину.

Згодом Степанов заявив, що йому надійшли нові показники, за якими Київ готовий до послаблень, тож метро в Києві таки запустили.

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