В США прощаються з Джорджем Флойдом, через вбивство якого спалахнули протести
В США у неділю прощалися з Джорджем Флойдом, якого вбили поліцейські в Міннеаполісі. На церемонію прийшли тисячі людей.
Двері місцевої церкви відкрилися опівдні за місцевим часом (сьомій вечора за київським часом). Приблизно за годину до цього біля входу почали збиратися люди.
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Для дотримання соціальної дистанції в церкві одночасно могли перебувати лише 15 людей. На вході їм перевіряли температуру і просили дезінфікувати руки.
Кількість тих, хто прийшов, оцінити складно. Місцеві ЗМІ повідомляють про довгі черги на вході до церкви. Кілька відвідувачів розповіли, що приїхали здалеку і зайняли місця ще зранку.
Флойда поховають у вівторок на кладовищі Х'юстона поруч з матір'ю, повідомляє CNN з посиланням на похоронне бюро.
Очікується, що на похорон приїдуть політики та інші відомі люди. Кандидат в президенти США від демократичної партії Джо Байден має намір зустрітися з сім'єю Флойда і висловити співчуття, повідомив його помічник. На самому похороні, за даними ЗМІ, його не буде з міркувань безпеки.
Раніше церемонії прощання вже відбулися в Міннеаполісі та штаті Північна Кароліна, де він народився.
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