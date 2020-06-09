В США прощаються з Джорджем Флойдом, через вбивство якого спалахнули протести

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В США у неділю прощалися з Джорджем Флойдом, якого вбили поліцейські в Міннеаполісі. На церемонію прийшли тисячі людей.

Двері місцевої церкви відкрилися опівдні за місцевим часом (сьомій вечора за київським часом). Приблизно за годину до цього біля входу почали збиратися люди.

Для дотримання соціальної дистанції в церкві одночасно могли перебувати лише 15 людей. На вході їм перевіряли температуру і просили дезінфікувати руки.

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Кількість тих, хто прийшов, оцінити складно. Місцеві ЗМІ повідомляють про довгі черги на вході до церкви. Кілька відвідувачів розповіли, що приїхали здалеку і зайняли місця ще зранку.

Флойда поховають у вівторок на кладовищі Х'юстона поруч з матір'ю, повідомляє CNN з посиланням на похоронне бюро.

Очікується, що на похорон приїдуть політики та інші відомі люди. Кандидат в президенти США від демократичної партії Джо Байден має намір зустрітися з сім'єю Флойда і висловити співчуття, повідомив його помічник. На самому похороні, за даними ЗМІ, його не буде з міркувань безпеки.

Раніше церемонії прощання вже відбулися в Міннеаполісі та штаті Північна Кароліна, де він народився.

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