Російський опозиційний актор Єфремов вчинив п'яну аварію. Інший водій помер

У понеділок ввечері у Москві сталася аварія за участі актора Михайла Єфремова, у результаті якої загинула одна людина.

У крові Єфремова виявили алкоголь.

Аварія

ДТП сталася на Садовому кільці Москви навпроти будівлі МЗС Росії.

На відеозаписі Центру організації дорожнього руху уряду Москви, видно, як один з автомобілів (той, яким ймовірно керував Єфремов) рухається по внутрішній стороні Садового кільця, виїжджає на зустрічну смугу і врізається у легковий фургон, що їхав назустріч.

Михайло Єфремов в аварії не постраждав, а водія, в якого він врізався, доправили у важкому стані в лікарню у важкому стані. За даними медіа, у нього був шок третього ступеня, відкритий перелом стегна, перелом ребер і закрита черепно-мозкова травма.

Вранці у вівторок стало відомо, що потерпілий помер.

Загиблий працював кур'єром у компанії з доставки їжі.

Затримання

Єфремова затримали на місці події і відправили на медогляд щодо наявності алкоголю в крові.

Пізніше експертиза підтвердила, що актор був п'яний, повідомив глава прес-служби московської поліції Володимир Васенін в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Порушено справу стосовно водія іномарки за частиною 2 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів)", - повідомили у поліції.

Якщо вину актора доведуть, йому загрожує до семи років в'язниці.

Але після смерті потерпілого водія кримінальну справу можуть перекваліфікувати на більш тяжку, за якою Єфремова можуть ув'язнити вже до 12 років.

Водночас російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу МВС повідомляє, що Єфремова відпустили під підписку про невиїзд.

Михайло Єфремов - відомий актор театру та кіно. Зокрема знімався у фільмах "9 рота", "День виборів", "Generation П".

Також читав гостросоціальні тексти у проекті "Гражданин поэт" на телеканалі "Дождь".

Відомий критикою російської влади та президента Путіна.

У 2014 році виступив проти російської анексії Криму.

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