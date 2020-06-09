Лідер Ку-клукс-клану напав на протест Black Lives Matter. Його арештували

Копирайт изображения HENRICO SHERIFF"S DEPARTMENT/AFP Image caption Гаррі Роджерс вважається одним головних учасників Ку-клукс-клану серед тих, які перебувають на волі

Американська поліція арештувала самопроголошеного лідера Ку-клукс-клану Гаррі Роджерса за те, що він в'їхав у натовп протестувальників Black Lives Matters у штаті Вірджинія.

За даними прокурорів, 36-річний Роджерс "необачно" їхав у напрямку протесту і при цьому спеціально "газував".

У підсумку постраждав один учасник акції, однак його травми не виявилися серйозними.

Справу розслідують як злочин на ґрунті ненависті.

Сам Гаррі Роджерс представився як "президент" Ку-клукс-клану Вірджинії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме у Вірджинії розташований пам'ятник генералу "конфедератів" Лі, який планують демонтувати

За даними медіа, він "найбільш високопосадовий" учасник об'єднання, серед тих, хто перебуває на волі, а не у в'язниці.

Ку-клус-клан - неформальна група у Сполучених Штатах, яка виступає за вищість білої раси, раніше вдавалася до терористичних атак проти своїх опонентів.

Також Роджерс - активний пропагандист ідеології Конфедерації, однієї зі сторін у громадянській війні США, яка виступала проти скасування рабства.

У Вірджинії часто виникають конфлікти через символіку та ідеологію "конфедератів". Зокрема, саме у цьому штаті залишився пам'ятник генералу Конфедеративних Штатів Америки Роберту Лі, який тепер планують демонтувати.

Схожий інцидент трапився у неділю в Сіетлі, де чоловік також в'їхав у натовп протестувальників та погрожував їм зброєю. Водія затримали.

Антирасистські протести Black Lives Matters тривають у США вже три тижні після вбивства поліцією Джорджа Флойда.

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