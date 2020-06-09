Скільки життів врятував карантин?

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Карантині обмеження, запроваджені європейськими країнами, врятували понад три мільйони життів. Такого висновку дійшли дослідники в Імперському коледжі Лондона.

Кількість смертей без карантину була б величезною, кажуть вчені.

Разом із тим, науковці застерігають: інфіковано лише дуже малу частку населення. А відтак, ми все ще лише "на початку пандемії".

В Імперському коледжі Лондона вивчали карантинні обмеження, запроваджені в 11 європейських країнах до початку травня: в Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Норвегії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Британії.

До того часу в цих країнах від коронавірусу померли близько 130 тисяч людей.

За допомогою моделювання поширення хвороби вчені підрахували, скільки б людей могли померти, якби не було карантину.

За розрахунками дослідників, якби компанії та підприємства не припинили роботу, а люди не залишалися вдома, до 4 травня померли б 3,2 мільйона.

Це означає, що карантин врятував життя близько 3,1 мільйонам, і зокрема, 690 тисяч у Франції, 630 тисяч в Італії, 470 тисяч життів у Британії. Результати дослідження були оприлюднені в журналі Nature.

"Карантин запобіг мільйонам смертей, які були б справжньою трагедією", - заявив доктор Сет Флаксман із Імперського коледжу.

У розрахунках вчених було кілька припущень, які впливають на цифри.

Наприклад, одним із таких припущень було те, що без карантину ніхто не змінить свою звичайну поведінку, попри загрозу COVID-19. Або ж що лікарні будуть переповнені. Власне, так і сталося у деяких країнах.

Водночас у дослідженні не враховували наслідки для здоров'я та медичної системи через карантин. Схоже, що збагнемо їх повністю лише за кілька років.

Все лише починається?

Моделювання також показало, що без карантину сплеск коронавірусу до цього часу вже майже вичерпався б, адже заразилися б набагато більше людей.

Наприклад, у Британії семеро з десяти вже перехворіли б на COVID-19, що призвело б до колективного імунітету та зупинило б поширення хвороби.

Загалом, як вважають дослідники, по всій Європі на початок травня коронавірусом заразилися б до 15 мільйонів людей.

Натомість насправді інфікованими поки що є близько 4% населення країн, які досліджували вчені.

"Припущення, що все скінчилося, можна сміливо відкинути, - каже доктор Флаксман. - Ми лише на початку пандемії".

А це, у свою чергу, означає, що із послабленням карантину зростають ризики пришвидження поширення вірусу.

"Існує цілком реальний ризик другої хвилі поширення хвороби зі зростанням мобільності людей, - у наступні місяць чи два", - каже доктор Самір Бхатт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Із відновленням активного пересування відновиться і швидше поширення вірусу

Тим часом, у США в каліфорнійському університеті Берклі вчені проаналізували вплив карантину на Китай, Південну Корею, Іран, Францію та США.

Результати цього дослідження також були оприлюднені у Nature. Згідно із ними, у цих країнах карантин врятував близько 530 мільйонів людей від зараження коронавірусом.

До того, як ці країни запровадили карантинні обмеження, кількість нових випадків зараження подвоювалася щодня.

Один з дослідників, доктор Соломон Хсянг назвав коронавірус "справжньою трагедією людства", а глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити хворобу, за його словами, за короткий час врятували так багато життів, "як ніколи раніше".

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