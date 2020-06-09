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Наочні зміни у русі транспорту біля лікарень у Вухані від серпня 2019 року дозволяють припускати, що коронавірус поширився цим китайським містом до того, як про це стало відомо.

Такими є висновки дослідників з Гарвардського університету, які вивчали фото з супутників, що свідчать про активізацію руху транспорту біля лікарень у китайському місті Вухань від серпня до грудня минулого року.

Піки руху збігаються у часі з активним пошуком в інтернеті інформації щодо таких симптомів, як кашель та діарея.

Китай назвав дослідження "сміховинними" та заснованими на "упередженій" інформації.

Вважають, що перші випадки коронавірусу з'явилися у Китаї десь у листопаді.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила ВООЗ про низку випадків пневмонії невідомого походження.

"Очевидно, ще задовго до того часу, який раніше вважали початком поширення нового коронавірусу, вже існувало певне соціальне занепокоєння", - розповів ABC news доктор Джон Бронштейн.

Що показало дослідження?

Дослідники вивчали дані з платного супутникового ресурсу, які показували рух транспорту біля п'яти лікарень у Вухані, порівнюючи фото, зроблені наприкінці літа та восени 2018 із тим самим періодом 2019 року.

Наприклад, у жовтні 2018 року, дослідники нарахували 171 машини, припаркованих біля найбільшої лікарні в Вухані. Рік по тому, у жовтні 2019 на тому самому місці було 285 машин - на 67% більше.

Одночасно з цим у китайському інтернет-пошуковику активізовувався пошук симптомів, які згодом визначили як ознаки нового коронавірусу.

"Це свідчить про накопичення інформації щодо того, що щось відбувалося у Вухані в той час", - каже доктор Бронштейн.

За його словами, багато чого ще треба з'ясувати, аби повністю зрозуміти, як розгортаються спалахи таких хвороб і поширюються серед населення. А те, що наразі з'ясували вчені, - лише ще одна частинка доказів".

Водночас речниця міністерства закордонних справ Китаю на брифінгу у вівторок відкинув такі припущення.

"Гадаю, це смішно, надзвичайно смішно, робити подібні висновки на основі зовнішніх спостережень за рухом трафіку", - заявила представниця китайського МЗС.

Що це означає?

Кореспондент ВВС у Пекіні Джон Садворт каже, що при порівнянні даних, використаних у дослідження, були певні обмеження. Наприклад, не завжди можна було порівняти фото за той самий день 2018 та 2019 через хмари.

Але якщо інфекція, хоч і неідентифікована, вже була присутня, а люди виїжджали з Вуханю, зокрема, і за кордон, то це збігається зі свідченнями про раніші, ніж вважали, випадки захворювання на COVID-19 , яки ми починаємо отримувати з інших країн.

Водночас було б несправедливо використовувати результати дослідження як свідчення того, що Китай щось приховував або ж запізнився із реакцією. Адже якщо поширюється невідома доти хвороба, проходить певний час, поки її офіційно помічають, зауважує кореспондент ВВС в Китаї.

Копирайт изображения Harvard University Image caption The researchers studied and annotated satellite images showing Wuhan hospitals

Китай повідомив ВООЗ про випадки пневмонії невідомого походження 31 грудня 2019 року.

Через дев'ять днів після цього китайська влада оголосила, що серед цих випадків пневмоній було виявлено новий коронавірус, який пізніше отримав назву Sars-CoV-2, що викликає COVID-19.

Вухань та інші китайські міста були закриті на карантин 23 січня 2020.

ВООЗ оголосила офіційне попередження про небезпеку поширення Covid-19 30 січня, після того, як було підтверджено 82 випадки захворювання вже за межами Китаю.

Нова підказка

Гелен Бріггс, кореспондент ВВС з питань медицини

Навіть через пі вроку після виявлення нового вірусу точний графік його поширення залишається невідомим. Перші спалахи хвороби, наскільки ми зараз знаємо, сталися у Вухані у грудні 2019, і зосереджувалися довкола місцевого ринку, на якому, зокрема, продавалися і живі тварини.

Дослідження показали, що вірус був присутній у тій чи іншій формі, але не всі первинні випадки можна пов'язати із харчовим ринком або ж тваринами. З того часу з'явилися нові свідчення того, що вірус міг існувати раніше. Наприклад, у Франції лікар заявив, що ще у грудні спостерігав пацієнта з пневмонією, які пізніше діагностували як коронавірус.

Зараз з'явилася нова інтригуюча підказка, яка походить не від прямих доказів, а від вивчення дотичних свідчень - фіксації руху транспорту та пошуку в інтернеті, які дозволяють припустити, що інтерес до симптомів коронавірусу та активізація руху біля лікарень у Вухані спостерігалися ще з літа минулого року.

Проте лише подальше дослідження самого вірусу, і його поширення серед людей і тварин може дати відповідь. Хоча так само можливо, ми ніколи не дізнаємося точно, як і де виникла ця хвороба.

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