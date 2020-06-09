Так, воно досі працює: користувачі показали свої найстарші гаджети

Копирайт изображения Ricky Boleto

У наші дні ваш новенький блискучий гаджет скоріше застаріє через проблеми з оновленням програмного забезпечення, аніж зламається фізично.

Нещодавній звіт компанії із захисту споживачів Which? припускає, що термін роботи розумного холодильника може скласти всього кілька років, якщо бренд, який його випускає, перестане надавати підтримку та оновлення програмного забезпечення.

Тим часом, компанія Sonos випустила нове програмне забезпечення для своїх колонок, яке не працює з їхніми попередніми девайсами.

Це спонукало мене написати у Twitter, що у мене є 12-річний телевізор.

Щоб упевнитися, що я така не одна, я попросила підписників розповісти про свої найстаріші гаджети, які досі працюють.

І тут прорвало греблю.

Пристрої, виготовлені у добу до оновлення програмного забезпечення, операційних систем та безпекових проблем, досі радують своїх власників.

Копирайт изображения @ReesMF Image caption Цей міксер Kenwood - 1964 року випуску, каже його власник Меттью Різ

Кухонні пристрої раніше робили "на віки" - користувачі з гордістю продемонстрували кухонні комбайни та міксери 20-, 30-, 40- та навіть 50-річного віку. Також я побачила 20-річний тостер Breville, рисоварку початку 1990-х та 33-річну сокодавилку Braun.

Копирайт изображения Rachel Rogers

Кейт Беван досі користується 30-річною пральною машинкою.

Рейчел Роджерс має робочий тостер, який належав її бабусі - 1925 року випуску.

А у телеведучої Маріелли Фроструп є 25-річний кухонний комбайн Magimix.

"Посудомийна машина 1996 року, холодильник і пральна машина 1997-го, ручний блендер Braun з початку 90-х. І, звичайно, мій тостер середини 80-х років, яким я користувалася ще у коледжі, і досі чудово працює", - написала Мері Бренскомб.

Користувачка на ім'я Сара досі користується праскою Sunbeam, яку їй подарували на весілля в 1977 році - за її словами, вона "витримала довше, ніж її шлюб".

"Скороварку Prestige High Dome мені подарували на Різдво у 1975 році - досі нею користуюся. Ідентичну мала моя мати, подаровану на Різдво 1953 року - досі працює", - розповіла користувачка на ім'я Сью.

Копирайт изображения Ricky Boleto

Також, як виявилось, у багатьох досі є робочі портативні ігрові приставки Nintendo Game Boy (які почали випускати в 1989 році), а подекуди і NES (Nintendo Entertainment System, випуск яких розпочали у 1983 році).

Копирайт изображения Jorn Madslien

Кріс Грін досі грає на 37-річній приставці ZX Spectrum.

Син Джорна Мадслієна отримав від мами консоль Binatone, випущену на початку 1980-х.

А Пітер Готхард розповів, що має приставку Sega Mega Drive, "яка наближається до свого 30-річчя, і досі чудово працює".

Копирайт изображения Ewan Spence

Еван Спенс досі використовує органайзер Psion 1993 року випуску.

І користувач на ім'я Амін з 2005 року користується однією й тією самою флешкою.

"Ця маленька зберігає мої файли довше, ніж я можу пригадати, - каже він. - Багато років тому вона зламалася, і я полагодив її за допомогою суперклею".

Копирайт изображения Moataz Attallah

Також досі працюють багато вінтажних калькуляторів - наприклад, ось цей на фото належить професору Моатасу Атталлаху.

"Мій тато привіз його мені у 1997 році з Франції - звідси й така назва, Graphique Couleur ", - каже він.

Тим часом у Пітера Гіллінгвотера досі працює Casio FX-602P, який він придбав у 1981 році.

А Пол Маркс користується своїм калькулятором Casio FX-29 ще з 1977 року.

Копирайт изображения Modha Image caption Цей Sony Walkman 1991 року працює досі, розповів його власник Модха

Багато користувачів також поділилися зображеннями своїх стареньких касетних плеєрів та айподів.

"Мабуть, цей плеєр Vestax, який я маю з початку 90-х, досі працює - каже Кіт Деверо, - зараз я ним не користуюся, оскільки вже не можу знайти аудіокасети. А ось старим надійним iPod із початку 2000-х я користуюся досі".

Копирайт изображения Zoe Kleinman

"Мій комп'ютер Amcrad CPC 464 1984 року все ще добре працює, - розповів Шон Макманус. - У мене також є синтезатори з середини 80-х та початку 90-х".

А ресторанний критик Джей Рейнер запитує: "А цифрове піаніно Yamaha Clavinova 1993 року рахується?"

Копирайт изображения @_Tumulus Image caption Цей музичний автомат 1960 року Rock-Ola 1484 досі є гордістю закладу

Також у багатьох лишилися різноманітні робочі FM-радіоприймачі, вертушки та динаміки.

Копирайт изображения Neil Craig Image caption Ніл Крейг лише нещодавно розлучився з цією робочою газонокосаркою, випущеною у 1950-х

"Оскільки життєві цикли девайсів стають все коротшими й коротшими, а деякі вимірюються навіть не роками, а місяцями, може здатися, що більшість людей хоче мати найостаннішу версію продукту", - каже виконавчий редактор Wired UK Джеремі Вайт.

"Такий підхід може відповідати дійсності у світі ноутбуків та смартфонів, але іноді старіші продукти просто кращі - кращі компоненти, кращий дизайн та кращий термін експлуатації", - переконаний пан Вайт.

"Це вкотре доводять HI-FI аудіосистеми. Новий динамік Bluetooth може мати найновіше програмне забезпечення та набори мікросхем - але це не означає, що він краще", - вважає він.

"Я досі користуюся телевізійною аудіосистемою 2009 року випуску. І треба добряче пошукати іншу, яка б звучала краще чи працювала так само бездоганно".

Копирайт изображения Martin Mander Image caption Модифікований телевізор Hitachi 1975 року пана Мандера

Однак деяким старим пристроям може знадобитися трохи магії 21 століття.

Мартін Мандер, автор YouTube-каналу Old Tech New Spec, модифікує старі пристрої, які продовжують приносити користь у сучасному світі.

У нього вдома є старенький телевізор CRT Hitachi 1975 року, який він переобладнав для трансляції цифрового відео.

"По суті, старі технології були дуже громіздкі, натомість сучасні - крихітні, - каже він, - тож у старих пристроях є більше місця для модифікацій".

"Ви можете помістити всередині них щось нове, наприклад, процесор Raspberry Pi або Arduino, щоб вони працювали як слід, і водночас більш сучасним чином".

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