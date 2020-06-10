МВФ погодив програму на 5 млрд доларів для України

Копирайт изображения Пресслужба президента Image caption Зустріч Зеленського та директорки МВФ Крісталіни Георгієвої у Давосі

Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму stand by для України на 5 млрд доларів. Перший транш, який виділять негайно, складе 2,1 млрд доларів.

Решту суми виділять поетапно чотирма траншами.

"Нова програма стане опорою для зусиль влади щодо подолання наслідків кризи, забезпечуючи при цьому макроекономічну стабільність і зберігаючи нинішні досягнення", - заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Зокрема, щоб отримати нову програму Україні довелося виконати всі "домашні завдання". Зокрема, схвалити банківський "антиколомойський закон" та закон про ринок землі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що погоджена сума першого траншу на 200 млн доларів більша, ніж планувалося на початку.

"Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером" - йдеться в його повідомленні на Twitter.

Фонд зазначив, що пандемія вдарила по економіці всіх країн світу.

Зокрема, МВФ погіршив прогноз по ВВП України - за його даними, падіння ВВП цього року складе не 7,7%, а 8,2%. А у 2011 не 3,6%, а 1,1%.

Відповідно до повідомлення, програма має чотири пріоритети — пом'якшення економічних наслідків кризи, забезпечення постійної незалежності Нацбанку та гнучкого обмінного курсу, а також просування ключових заходів держуправління і боротьби з корупцією для збереження і поглиблення останніх досягнень.

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