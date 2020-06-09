Рецесія чи депресія - що загрожує економіці

Спалах коронавірусу призвів до обвалу на фондових ринках, падіння цін на нафту та скасованих авіарейсів.

І що довше триватиме пандемія - то більша загроза для економіки. Чи опинився світ на порозі рецеcії чи навіть депресії?

Covid-19 - це подвійний шок для економіки. Адже порушене не лише постачання сировини, з якої виготовляють товари, а й попит. Менше виробляють - менше витрачають.

На думку економістів, якщо пандемія триватиме впродовж року, то її наслідки вдарять по економіці ще більш боляче.

Та якщо вірус стримувати, то економіка може швидко відновитися.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!